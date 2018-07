Zwei große Musicalstimmen

Voice Passion in Gunzenhausen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Zwei Stimmen, ein Klavier und ein musikalisches Programm quer durch die Musicalwelt. Das bietet die Show Voice Passion in Gunzenhausen. Hinter dem Potpourri stecken zwei, die mitunter auch in den großen Originalen zu tun haben und sich gar nicht so weit weg von Altmühlfranken in einem kleinen Weiler niedergelassen haben. Die Rede ist von der Waliserin Lauren Francis und Franz Garlik. Sie Sopran, er Tenor, beide zusammen ein Ehepaar, singen sich stark durch die großen Parts von Musicals und Opern.

Voice Passion © Milla Curtis



Voice Passion Foto: Milla Curtis



Die beiden führen auf amüsante Art und Weise in die Lieder und Arien ein, erzählen von der Theaterwelt und aus dem Leben als Künstler. Immerhin haben sie bereits einiges erlebt, was berührt und fesselt. Ein besonderer Abend, etwas Ungewöhnliches. Ein konzertantes Highlight, das die Besucher bestimmt nicht so schnell vergessen werden. Lauren Francis sang in vielen Theatern Europas, unter anderem auch den berühmten Part der Königin der Nacht. Außerdem ist sie als Solistin immer wieder im Fernsehen zu sehen und im Theater als Maria Callas zu erleben.

Franz Garlik sang viele Rollen am Staatstheater am Gärtnerplatz und am Landestheater Innsbruck. Er spielt mehrere Instrumente und tritt in den vergangenen Jahren vermehrt als Regisseur in Erscheinung. Gemeinsam wohnen die beiden nahe Neuburg.

Freitag, 27. Juli, 20 Uhr, Hofgarten, Gunzenhausen

Jan Stephan Carpe diem