Zwei Stadtderbys und ein Kreisliga-Topspiel

Lokalduelle in Weißenburg und Treuchtlingen – Wettelsheim empfängt Meckenhausen - vor 43 Minuten

WEISSENBURG - Es ist das Wochenende der Stadtderbys in der Fußballregion Jura. In den regionalen A-Klassen kommt es nämlich in Weißenburg zum Duell zwischen dem TSV 1860 II (U23) und dem FC/DJK II, in Treuchtlingen steigt der Vergleich zwischen dem VfL und dem ESV. Aber der anstehende Spieltag hat noch einiges mehr zu bieten, beispielsweise das Spitzenspiel in der Kreisliga Süd zwischen dem SV Wettelsheim und dem TSV Meckenhausen.

Kampf um die Kreisliga-Spitze: Die Ramsberg-Veiter (li. Marco Böhm) erwarten Hilpoltstein, die Wettelsheimer (re. Michael Berthold) Meckenhausen. © Mühling



Einheitlich am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr werden die Spiele in der Kreisliga Süd angepfiffen. Die Blicke richten sich dabei vor allem auf die Spitzengruppe mit der SG Ramsberg/St. Veit, dem SV Wettelsheim und dem TSV Meckenhausen (alle 9 Punkte). Die Ramsberg-Veiter haben bereits gegen beide Kontrahenten gespielt und dabei einmal gewonnen (3:0 gegen Wettelsheim) und einmal verloren (1:2 in Meckenhausen). Nun hat die Truppe um Spielertrainer Andreas Lechner ein Heimspiel gegen den TV Hilpoltstein (6 Punkte) und möchte ihren Platz an der Sonne mit einem „Dreier“ verteidigen.

Die punktgleichen Teams aus Wettelsheim und Meckenhausen treffen direkt aufeinander. Der SV hat nach seiner Auftakt-Niederlage in Ramsberg zuletzt dreimal in Serie gewonnen und will diesen Lauf fortsetzen. Allerdings sind Trainer Tobias Grimm und seine Jungs gewarnt, denn die „Meckis“ haben zuletzt den SV Cronheim mit 5:0 abgefertigt und scheinen sich in der neu formierten Kreisliga Süd recht wohl zu fühlen.

Während Ramsberg/Veit und Wettelsheim zu Hause spielen, müssen die anderen drei Teams aus dem Verbreitungsgebiet unsrer Zeitung auswärts ran: Die DJK Stopfenheim gastiert in der Oberpfalz beim noch sieglosen Aufsteiger SG Forchheim/Sulzkirchen und will dort unbedingt punkten, um in die einstelligen Tabellenränge zu gelangen. Nach Oberbayern geht die Reise für den FC/DJK Weißenburg, der bei der DJK Pollenfeld eine schwere Aufgabe vor sich hat, aber nach bislang nur drei Zählern dringend etwas für sein Punktekonto tun muss. Weniger unter Druck steht die TSG Solnhofen, die mit sieben Zählern recht ordentlich aus den Start­löchern gekommen ist. Nun wollen Bilinski, Zwahr und Co. beim Aufsteiger SV Cronheim nachlegen und sich in der Spitzengruppe festsetzen.

Wer stoppt den TSV Absberg? Diese Frage stellt sich nach den ersten vier Spieltagen in der Kreisklasse West, denn der Absteiger hat bislang optimal gepunktet und will seine Tabellenführung am Sonntag in Westheim untermauern. Schärfste Verfolger sind der FC Gunzenhausen und die SG Geilsheim/Unterschwaningen, die sich im direkten Vergleich gegenüberstehen und sich ein zweites Kirchweihspiel in der Nachbarstadt liefern. Derweil sind vier Teams aus dem Weißenburger Raum unter sich: Die TSG Ellingen (6 Punkte) erwartet den SSV Oberhochstatt (5) und der SV Alesheim (5) bekommt Besuch von der DJK Raitenbuch (4). Die Eintracht Kattenhochstatt (3) will nach zuletzt drei Niederlagen in Serie die Kurve kriegen und beim Schlusslicht DJK Gnotzheim (1) punkten. Der SC Stirn muss in der Kreisklasse Nord bei der DJK Abenberg zeigen, inwieweit er sich von der 0:9-Pleite beim SC 04 Schwabach II erholt hat.

In der A-Klasse Mitte steht das Weißenburger Lokalderby zwischen dem TSV 1860 II (10 Punkte) und dem FC/DJK II (7) im Mittelpunkt. Die Gastgeber bilden mit ihrer U23 zusammen mit Heideck II, Laibstadt und Thalmässing ein Quartett von vier ungeschlagenen Teams, wobei sich Heideck und Laibstadt nun zum Topspiel treffen. Noch sieglos sind dagegen die TSG Ellingen II (Heimspiel gegen den SV Nennslingen), die Eintracht Kattenhochstatt II (zu Gast in Laibstadt), der TV Hilpoltstein II (Auswärtsmatch beim SC Ettenstatt) und der TSV Roth­aurach (Duell der Kreisklassen-Absteiger in Georgensgmünd). All diese Partien finden am Sonntag statt, während der FC Pleinfeld wegen des Seenlandmarathons bereits am heutigen Samstag um 16.00 Uhr den TSV Eysölden empfängt.

Auch die A-Klasse Süd hat am Sonntag ihr Stadtderby, wenn der VfL den ESV Treuchtlingen empfängt (15.00 Uhr, Sportplatz in Graben). Die Gastgeber sind dabei mit ihrem blitzsauberen 12-Punkte-Auftakt der Favorit, denn der ESV hat einen Fehlstart hingelegt. Immerhin hat der ESV nach drei Niederlagen zum Start zuletzt aber mit 7:4 gegen Pollenfeld II gewonnen, sodass es wieder etwas aufwärts geht. Neben dem Stadtduell gibt es noch sechs weitere Partien: Die TSG Pappenheim (gegen Limes II), die SG Auernheim/Möhren (gegen Obereichstätt) und der SV Wettelsheim II (gegen Workerszell) dürfen dabei auf den Heimvorteil setzen. Der FC Nagelberg (Verfolgerduell beim SV Marienstein II) und die SF Bieswang (bei Pollenfeld II) müssen hingegen auswärts in Oberbayern ran. Komplettiert wird das Ganze durch das Duell des Spitzenreiters Türk Gücü Eichstätt gegen Wellheim/Konstein.

In den B-Klassen haben unter anderem der BV Bergen (gegen den SSV Oberhochstatt II) und der TV Langen­altheim (gegen SV Nennslingen II) Heimrecht, und zwar klassisch am Sonntag um 15.00 Uhr.

Uwe Mühling