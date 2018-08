Zwei Tage römische Kindheit erleben

Besonderes Angebot der Weißenburger Museen - vor 33 Minuten

WEISSENBURG - Die Museen Weißenburg bieten auch dieses Jahr wieder eine Sommerferienaktion an. Ende August können Kinder von sechs bis zwölf Jahren erfahren, was es hieß, in römischer Zeit Kind zu sein.

Schreiben auf der Wachstafel und die lateinischen Klassiker standen wohl auch im römischen Unterricht hoch im Kurs. In den Pausen taten Kinder vor 1800 Jahren nichts anderes als heute: Sie spielten mit Begeisterung. Wie die Kindheit in der römischen Antike aussah, können sich Mädchen und Buben nun Ende August ansehen. © Museen Weißenburg/Simon Sulk



Schreiben auf der Wachstafel und die lateinischen Klassiker standen wohl auch im römischen Unterricht hoch im Kurs. In den Pausen taten Kinder vor 1800 Jahren nichts anderes als heute: Sie spielten mit Begeisterung. Wie die Kindheit in der römischen Antike aussah, können sich Mädchen und Buben nun Ende August ansehen. Foto: Museen Weißenburg/Simon Sulk



„Im diesjährigen Sommerferienprogramm der Museen Weißenburg können Kinder eine besondere Reise buchen: eine Zeitreise!“, locken die Weißenburger Museen in einer Presse­mitteilung. Es geht zurück in das römische Weißenburg vor etwa 1800 Jahren. Die Teilnehmer erfahren am 28. und 29. August, wie es damals war, Kind zu sein. Jeweils von 10 bis 15 Uhr dauert der Aufenthalt in römischer Zeit.

Nicht alle Kinder gingen damals in die Schule. Nur Eltern, die es sich leis­ten konnten, ließen ihre Kinder von privaten Lehrern zu Hause oder auf öffentlichen Plätzen erziehen. Mädchen wurden nur selten unterrichtet. Wenn, dann lernten sie in einer Art Grundschule häufig nur Lesen und Schreiben. Die Jungs konnten darüber hinaus, je nach sozialer Schicht, in griechischer und lateinischer Rhetorik ausgebildet werden. Gespielt wurde neben dem Unterricht in jeder freien Minute. Hier waren Steine, Nüsse oder Knöchelchen beliebtes Spielzeug. Manche Spiele sind auch heute noch bekannt und werden wie in römischer Zeit gespielt.

Die Teilnehmer des Sommerferienprogramms stellen auf dem Kastellgelände Schreibtafeln und Spiele selbst her. Daneben lernen sie die römischen Zahlen kennen und mithilfe eines Rechenbretts sogar mit ihnen zu rechnen. Aber auch das Spielen kommt nicht zu kurz. Was sich hinter den Spielen Orca, Mola und Delta verbirgt, das lernen die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren von den Mitarbeitern der Museen Weißenburg. Und sie werden feststellen, dass es durchaus mehr Gemeinsamkeiten zwischen römischen und heutigen Kindern gibt, als man denken sollte.