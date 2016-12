Zwei Verletzte bei morgendlichem Unfall

Hilpoltsteiner missachtete die Vorfahrt - 21.12.2016 11:51 Uhr

MISCHELBACH - Heftiger Unfall frühmorgens an der Bundesstraße 2: Bei einem Frontalzusammenstoß sind zwei Autos stark demoliert, aber die beiden Fahrer glücklicherweise nur mittelschwer verletzt worden.

Foto: Heubeck



An der Abzweigung nach Heideck wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer von Heideck kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 40-jährigen Pleinfelders, der auf der Ortsstraße von Mischelbach in Richtung Heideck unterwegs war. Beim folgenden Zusammenstoß wurden die beiden Autos im Frontbereich stark eingedrückt. Der Pleinfelder musste von der Feuerwehr seines Heimatortes aus dem Fahrzeug befreit werden. Er klagte über starke Hüftschmerzen und wurde vom BRK-Rettungsdienst in die Kreisklinik gebracht. Der Unfallverursacher erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls zur Behandlung in die Klinik gefahren. Nach Angaben der Weißenburger Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.