"Zweite" holte wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Treuchtlinger Bayernliga-Team setzte sich beim Schlusslicht in Cham durch - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - In der Bayernliga Mitte hat die Reserve der Treuchtlinger VfL-Baskets einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt erzielt. Mit 87:67 setzte sich das Team von Marius Lang beim Tabellenletzten ASV Cham durch.

Steuerte 26 Punkte bei: Tobias Heinz war der Topscorer in Cham. Foto: Uwe Mühling



Topscorer der Partie war Tobias Heinz mit 26 Punkten und vier verwandelten Dreiern. „Er hat uns mit seinem Willen und Kampfgeist heute getragen und uns zum Sieg geführt, obwohl er sich während des Spiels noch am Fuß verletzte“, lobte Lang nach der Partie.

Besonders ein 16:0-Lauf im Schlussviertel brachte den verdienten Erfolg in der Fremde. „Die erste Halbzeit war nicht gut, aber unsere Defense in der zweiten Halbzeit war sehr gut“, befand Lang nach der Partie. Die Gastgeber begannen mit einem aggressiven Zonenpressing, erzwangen so viele VfL-Ballverluste und wandelten diese in einfache Punkte um. Mit einer 38:31-Führung für Cham ging es in die Pause.

Dort stellte Marius Lang seine Mannschaft neu ein, wechselte auf eine 2-3-Zonenverteidigung und nahm den Oberpfälzern so den Wind aus den Segeln. Fortan dominierten die VfL-Youngster die Begegnung. Sie erspielten sich freie Würfe und verwandelten diese souverän. Aus dem Rückstand zur Pause machten sie eine 64:57-Führung, ehe der eingangs erwähnte 16:0-Lauf – eingeläutet von Point Guard Nico Jahnel und abgeschlossen von Tobias Heinz – die Partie entschied.

In der Tabelle schlossen die Treuchtlinger zum TV Dingolfing auf. Im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den FC Tegernheim kann der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden. „Das ist wieder ein Vier-Punkte-Spiel, in das wir wieder alles reinhauen müssen“, blickt Coach Marius Lang schon mal voraus.

VfL Treuchtlingen II: Sebastian Burger (4), Leon Fruth (16), Tobias Heinz (26, vier Dreier), Tobias Hornn (3), Nico Jahnel (9), Jens Kummer (4), Oliver Linss (13), Alexandros Mavropoulos (11), Jonas Rauch (1).