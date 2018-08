Darauf haben die Weißenburger gewartet: die Kirchweih ist eröffnet. Die traditionelle Bierprobe läutete am Freitag das Fest im Herzen der Stadt ein. Im Festzelt Widmann spielten die "Störzelbacher One&Six" auf - und es ging feucht-fröhlich zu. Wir haben die Bilder!

Die Pleinfelder Wehr hat in den Rezatauen gezeigt, was sie kann, und mehrere hundert Besucher wollten das auch sehen. Mit aufwändiger Technik ließ die Wehr Rezatwasser aus den Fontänen spritzen und sorgte mit stimmungsvoller Beleuchtung für Athmosphäre.

Das erste Gänsbauchfestla in Nennslingen hat gleich voll eingeschlagen. Musikalisch erwartete die rund 700 Besucher ein wilder Mix: die Nennslinger Blasmusik, ALC und Band sowie DJ Hias. Das kam gut an und sorgte bei bestem Sommerwetter für eine ausgelassene Party, aber absolut friedliche Party bis in die Morgenstunden.