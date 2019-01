Zwischenrunde mit drei Weißenburger Teams

TSV 1860, FC/DJK IFC sind am Sonntag, 6. Januar, ebenso dabei wie SV Wettelsheim, TSG Ellingen und SC Ettenstatt - vor 43 Minuten

WEISSENBURG - Das erste Wochenende im Januar bietet in Weißenburg stets ein volles Hallenfußball-Programm. Das gilt auch im neuen Jahr 2019.

Weißenburger Duell: Der IFC (in Schwarz) und der FC/DJK trafen in der Vorrunde aufeinander und lösten dabei beide jeweils das Ticket für die Zwischenrunde. © Rainer Heubeck



Freitagabend ging der Turnier­reigen in der Landkreishalle mit der Stadtmeisterschaft los. Am Samstag ist der Nachwuchs dran, wenn der TSV 1860 Weißenburg zunächst ein gut besetztes U12-Turnier veranstaltet (ab 9 Uhr) und dann Gastgeber für die Kreisendrunde um den Sparkassen-Hallencup der U19-Junioren ist (ab 16 Uhr). Am Sonntag folgt dann ab 14 Uhr die Zwi­schenrunde der Herren-Kreismeisterschaft.

Vor allem die Gruppe H läuft dabei ein Stück weit unter dem Motto „Stadtmeisterschaft reloaded“, denn die Lokalmatadoren TSV 1860 und FC/DJK Weißenburg treffen hier auf die TSG Ellingen, die gestern auch schon beim Stadtchampionat dabei war. Viertes Team in der Gruppe ist die SG Gunzenhausen/Unterwurmbach. In der Gruppe G spielen in der Landkreishalle parallel die Teams des SV Wettelsheim, des SV Cronheim, des SC Ettenstatt und des Internationalen Fußball-Clubs (IFC, bislang TFC) Weißenburg um den Einzug ins abschließende Halbfinale.

Auftakt für die Zwischenrunde war bereits Freitagabend in Freystadt. Dort wurden die ersten zwei Tickets für die Endrunde um den „VGN-Lotto-Hallencup“ im Kreis Neumarkt/Jura vergeben. Am Samstagnachmittag geht es mit den beiden Zwischenrunden-Turnieren in Schwabach und Neumarkt weiter. Auch hier werden jeweils zwei Endrundenteilnehmer ermittelt. Komplettiert wird das Finale der besten acht Mannschaft dann am Sonntagnachmittag in Weißenburg, wo direkt im Anschluss an das Zwischenrundenturnier auch gleich die Gruppen für die Endrunde ausgelost werden.

Kurios bei der Schwabacher Zwi­schenrunde: Es ist keine einzige Schwabacher Mannschaft dabei. Die Gruppenköpfe bilden der TSV Kornburg (Landesliga) und die TSG 08 Roth (Bezirksliga). In der Hans-Hocheder-Halle sind auch zwei Mannschaften aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mit dabei: die DJK Obererlbach und der SC Stirn. Die Stirner haben es in der Gruppe D mit Roth, Rednitzhembach und Hofstetten zu tun. Die Obererlbacher treffen in der Gruppe C auf Kornburg, Meckenhausen und den TSV Feucht.

Zeitgleich läuft am Samstag das Turnier in Neumarkt, wo der ASV Neumarkt (Bayernliga) in der Gruppe E und der TSV Greding (Bezirksliga) in der Gruppe F als höherklassige und gesetzte Teams in der Halle der Mittelschule West in der Favoritenrolle sind. Ebenfalls am Start ist in der Gruppe F der Titelverteidiger TSV Wolfstein.

Und damit noch einmal zur Weißenburger Zwischenrunde: Hier wurden die beiden Bezirksligisten SV Wettelsheim (Gruppe G) und TSV 1860 Weißenburg (Gruppe F) als Gruppenköpfe gesetzt und können folglich frühestens in den abschließenden Halbfinals – auch Play-offs genannt – aufeinandertreffen. Ob es für die zwei Favoriten im Endeffekt tatsächlich zum Weiterkommen reicht, wird sich am frühen Sonntagabend zeigen: Die Halbfinals sind ab 17.40 Uhr geplant.

Zwei Kreisligisten

Vom Papier her gelten neben den beiden Bezirksligisten vor allem die zwei Kreisligisten SV Cronheim und FC/DJK Weißenburg als Anwärter auf den Einzug in die Play-offs. Eher als Außenseiter gehen hingegen die A-Klassisten SC Ettenstatt und SG Gunzenhausen/Unterwurmbach sowie der IFC Weißenburg, der als einziger B-Klassist noch im Rennen ist, aufs Parkett. Für dieses Trio ist der Sprung in die Zwischenrunde bereits ein schöner Erfolg. Ob mehr geht, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für den Kreisklas­sisten aus Ellingen, der sich besonders auf die Derbys gegen die zwei Weißenburger Mannschaften freuen darf. TSG-Spielertrainer Mario Swierkot war vergangene Saison ja bekanntlich noch für den TSV 1860 am Ball.

Apropos TSV 1860: Die Weißenburger waren 2017 Kreismeister und im Vorjahr Vizemeister im Gebiet Neumarkt/Jura. Beim Finale in Hilpoltstein musste sich die Truppe von Trainer Markus Vierke vorige Saison knapp mit 2:3 gegen den TSV Wolfstein geschlagen geben. Heuer wollen die Weißenburger auf jeden Fall wieder in die Endrunde einziehen – klar, denn sie sind nächste Woche am Samstag, 12. Januar, ab 14 Uhr der Gastgeber und Ausrichter in der Landkreishalle.

Zwischenrunde Freystadt

Freitag, 4. Januar, ab 17.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle:

Gruppe A: SV Marienstein, TSV Heideck, SG Forchheim/Sulzkirchen, FB Reichertshofen.

Gruppe B: TSV Freystadt, FC Wendelstein, FC Ezelsdorf, Türk Spor Freystadt.

(Das Turnier lief gestern nach Redaktionsschluss).

Zwischenrunde Schwabach

Samstag, 5. Januar, ab 14.00 Uhr, in der Hans-Hocheder-Halle:

Gruppe C: TSV Kornburg, TSV Meckenhausen, DJK Obererlbach, TSV Feucht.

Gruppe D: TSG 08 Roth, SV Rednitzhembach, SF Hofstetten, SC Stirn.

Zeitplan der Stirner Spiele

14.18 Uhr: TSG 08 Roth – SC Stirn

16.06: SV Rednitzhembach – SC Stirn

16.42: SC Stirn – SF Hofstetten

Zwischenrunde Neumarkt

Samstag, 5. Januar, ab 14.00 Uhr, in der Halle der Mittelschule West:

Gruppe E: ASV Neumarkt, DJK Göggelsbuch-Lampersdorf, DJK-SV Berg, SV Unterferrieden.

Gruppe F: TSV Greding, TSV Wolfstein, SV Lauterhofen, SG Allersberg.

Zwischenrunde Weißenburg

Sonntag, 6. Januar, ab 14.00 Uhr in der Landkreishalle:

Gruppe G

SV Wettelsheim (Bezirksliga)

SV Cronheim (Kreisliga)

SC Ettenstatt (A-Klasse)

IFC Weißenburg (B-Klasse)

14.00: SV Wettelsheim – IFC Weißenburg

14.36: SC Ettenstatt – SV Cronheim

15.12: SV Wettelsheim – SC Ettenstatt

15.48: SV Cronheim – IFC Weißenburg

16.24: IFC Weißenburg – SC Ettenstatt

17.00: SV Cronheim – SV Wettelsheim

Gruppe H

TSV 1860 Weißenburg (Bezirksliga)

FC/DJK Weißenburg (Kreisliga)

TSG Ellingen (Kreisklasse)

Gunzenhausen/Unterwurmbach (A-Klasse)

14.18: TSV 1860 Weißenburg – SG Gunzenhausen

14.54: TSG Ellingen – FC/DJK Weißenburg

15.30: TSV 1860 Weißenburg – TSG Ellingen

16.06: FC/DJK Weißenburg – SG Gunzenhausen

16.42: SG Gunzenhausen – TSG Ellingen

17.18: FC/DJK Weißenburg – TSV 1860 Weißenburg

Halbfinalspiele

17.40: 1. Gruppe G – 2. Gruppe H

17.58: 1. Gruppe H – 2. Gruppe G

Die Sieger aller abschließenden Halbfinals sind für die Endrunde am Samstag, 12. Januar, in Weißenburg qualifiziert (Auslosung nach der Zwischenrunde in der Landkreishalle).

Uwe Mühling