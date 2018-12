Weil sie ihm kein Geld gab: Erlanger spuckt Frau an

ERLANGEN - Erst fragt er eine 25-jährige Frau nach Geld, als sie ihm nichts gibt, rempelt er sie an und und spuckte ihr ins Gesicht: In Erlangen hatte es die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem besonders dreisten Bettler zu tun. Doch der Schuldige war schnell gefunden.

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr wurde eine 25-Jährige in der Erlanger Fußgängerzone von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann fragte die Frau nach Geld. Doch als sie ihm nichts geben wollte, rempelte er sie an. Außerdem spuckte er ihr ins Gesicht, wie die Polizei berichtete. Die 25-Jährige konnte noch ein Foto von dem Mann machen, ehe er das Weite suchte.

Die Frau informierte die Polizei über den Vorfall und zeigte das Foto des Unbekannten, woraufhin der Fall schnell geklärt war - denn die Beamten erkannten den Mann. Bei dem aggressiven Bettler handelt es sich um einen 53-jährigen Erlanger, der polizeibekannt ist. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

