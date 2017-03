Weinkönigin gesucht: Drei junge Fränkinnen im Rennen

VEITSHÖCHHEIM - Wer wird die neue fränkische Weinkönigin? Noch studieren sie Rechtswissenschaften und Humanmedizin oder arbeiten als Außenhandelskauffrau - doch eine von ihnen wird am Freitagabend die neue Botschafterin des Frankenweins sein.

Christina Schneider war die fränkische Weinkönigin 2016, am Freitag wird ihre Nachfolgerin gewählt. © dpa



Ab 12.30 Uhr wird in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) die 62. Fränkische Weinkönigin gewählt. Um die Krone kämpfen Alisa Hofmann aus Sulzfeld am Main (21), Miriam Kirch (21) aus Fahr am Main (beide Landkreis Kitzingen) und Silena Werner (20) aus Stammheim am Main (Landkreis Schweinfurt).

Um Nachfolgerin der derzeitigen Hoheit Christina Schneider werden zu können, müssen die Bewerberinnen eine rund 100-köpfige Jury von sich überzeugen. Die Entscheider in den Mainfrankensälen sind Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Weinwirtschaft. Sie stimmen nach Vorstellungs- und Fragerunden für ihre jeweilige Favoritin.

Die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewinnt und darf die Krone ein Jahr lang tragen. Mit dem Amt warten auf die neue Weinkönigin Reisen ins Ausland, Werbeauftritte für den Frankenwein und die Teilnahme zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Insgesamt stehen dem Fränkischen Weinbauverband zufolge rund 400 Termine im Kalender.

