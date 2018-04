Weiß und wunderschön: Kirschblüte verzaubert die Region

Hohe Temperaturen haben für eine wahre Pracht gesorgt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Sie taucht auch in diesem Jahr eine ganze Region wieder in ein wahres Blütenmeer: Die Kirschblüte verzaubert die Landschaften Frankens. An diesem Wochenende hat die Blütenpracht ihren Höhepunkt erreicht - hier kommen die schönsten Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Weißes Blütenmeer: Die Kirschblüte verzaubert Franken Eine weiße Pracht, die zum Träumen einlädt. Auch in diesem Jahr hüllt die Kirschblüte Franken wieder in ein wahres Blütenmeer. In der gesamten Region lassen sich wunderschöne Bilder bestaunen - wir haben die schönsten Impressionen gesammelt!