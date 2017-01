Seit dem Morgen rieselten die Flocken: Das neue Jahr hat Fürth weiß gefärbt. Zauberhafte Kulissen laden ein zum ausgedehnten Winterspaziergang, zum Rodeln und zum Bauen erster kleiner Schneemänner. Impressionen aus dem Stadtpark, aus dem Schlosspark in Burgfarrnbach und aus Unterfarrnbach.

Die Witterungsverhältnisse wurden am Montag einer Fahranfängerin bei Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) zum Verhängnis. Die 19-Jährige rutschte mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn, geriet in den Graben und kam dann auf der Fahrerseite an einem Baum zum Liegen.