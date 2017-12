Weiße Weihnacht in Franken? Das sind die Prognosen!

NÜRNBERG - Angezuckerte Dächer, klirrende Kälte und eine dicke Schneedecke - all das gehört zu Weihnachten. In den letzten Jahren mutete das Fest aber fast schon frühlingshaft an. Auch diesmal? Das sagen die Experten!

Am zweiten Adventswochenende rieselte auch auf dem Christkindlesmarkt der Schnee nieder - ein Winterwunderland! © Edgar Pfrogner



Es steht auf des Messers Scheide. Sagt zumindest Bernd Fuchs - und er muss es wissen. Fuchs ist Experte beim Onlinedienst wetter.de. Es besteht die realistische Hoffnung auf eine weiße Weihnacht, verkündet der Meteorologe. "So gut, wie in diesem Jahr standen die Chancen auf Weiße Weihnacht schon lange nicht mehr", sagt er.

Vor zwei Jahren etwa habe sich ein subtropisches Hoch aus dem südlichen Mittelmeerraum über Deutschland aufgebaut. Warme Luft von den Kanarischen Inseln strömte auch nach Franken. Bereits Anfang Dezember war abzusehen: Dieses Weihnachten wird alles. Nur nicht weiß.

Tauwetter oder plötzlicher Wintereinbruch?

Dieses Jahr sei aber eben alles anders, sagt Fuchs. Ziemlich sicher ist, dass auch das dritte Adventswochenende wieder winterlich-kalt ausfallen dürfte. Es wäre das dritte in Folge, an dem es in Franken schneit. Für den 24. Dezember könne man aber noch keine verlässliche Prognose abgeben. "In den vergangenen Tagen haben wir das auf und ab bei den Prognosen für die Feiertage gesehen", sagt wetter.de. Mal sieht es nach Tauwetter, mal nach einem plötzlichen Wintereinbruch aus.

Jürgen Schmidt von WetterKontor drückt auf die Euphoriebremse. "Nach den derzeitigen Wettermodellen sieht es leider schlecht aus", sagt der Experte. "Am dritten Advent wird es zwar wieder kälter, es könnte auch schneien, doch zur Wochenmitte hin wird es milder." Es sei aber noch nichts verloren, betont Schmidt, denn für exakte Vorhersagen ist es noch zu früh. Der fränkische Wetterochs etwa winkt auf Nachfrage ab. Frühestens eine Woche vor dem Fest könne man Prognosen abgeben - wenn überhaupt.

"Rein statistisch gesehen, gibt es in Nürnberg übrigens in drei von zehn Jahren ein weißes Weihnachtsfest mit Schnee an allen drei Feiertagen", sagt Jürgen Schmidt von WetterKontor "Das letzte Mal war das 2010 der Fall." Es bleibt also spannend.

