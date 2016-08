Weißenbrunn: Männer suchen Pilze und finden Bombe

WEISSENBRUNN - Drei Pilzsammler haben am Sonntagmittag in einem Waldstück in der Nähe des Weißenbrunner Ortsteils Grün eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um eine Kleinbombe mit der Bezeichnung SD1, die im 2. Weltkrieg als Streubombe aus Flugzeugen abgeworfen wurde.

Die Polizei sperrte das Waldstück weiträumig ab und Mitarbeiter einer Spezialfirma untersuchten die Kleinbombe. Weil das Zündplättchen fehlte, sahen die Experten von einer Sprengung ab. Eine Explosionsgefahr bestand nicht.

