Weißenburg: Verirrter dänischer Tourist sucht barfuß sein Auto

Die Schuhe hatte er im Matsch verloren - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Verirrt und barfuß wurde ein 48-jähriger Däne am Freitagmorgen in der Nähe von Rohrbach aufgefunden. Die Schuhe hatte er auf der mehrstündigen Suche nach seinem Auto verloren.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den 48-jährigen Touristen am Freitagmorgen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Rohrbach und Hundsdorf. Der Däne war ohne Schuhe unterwegs und hatte sich verlaufen. Bevor er gefunden wurde, war der Mann bereits zwei bis drei Stunden umhergeirrt. Dabei hatte er wohl seine Schuhe in morastigem Gebiet verloren, was seinen Aufzug bei den doch noch winterlichen Temperaturen erklärte.

Sein Auto hatte er laut eigenen Angaben in der Nähe von Windrädern abgestellt, mehr konnte sein Helfer aufgrund der Sprachbarriere nicht in Erfahrung bringen. Mehrere Streifen halfen bei der Suche und nach mehreren Stunden wurde der Wagen in der Nähe eines Weißenburger Ortsteils unversperrt gefunden. Der Mann konnte daraufhin die Fahrt fortsetzen.

amh