Mit Spannung war der erste Schultag herbeigesehnt worden. Stolz wurde die Schultüte getragen, zunächst von den Kids, dann von den Eltern, wenn die Mädchen und Jungen ihre Schulen erkundeten und die Nachricht von diesem bedeutsamen Tag an bunten Ballons dem Wind anvertrauten. Der entscheidet über die Flugdistanz und damit tolle Preise als besondere Erinnerung an den Schulstart.

Zehn Fragen, zehn Antworten zu Tattoos, High Heels und Tanzaufforderungen. Alle Fakten rund um den Nürnberger Opernball haben wir in den wichtigsten zehn Knigge-Regeln für den Opernball am 15. September zusammengefasst.

Im Beisein von OB Florian Janik wurde die Aktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" in Erlangen offiziell in der Pestalozzischule eröffnet. Reflektierende Schutzwesten bekommen die Abc-Schützen, damit sie auf ihrem Schulweg besser gesehen werden. Georg Gebhard, der Vorsitzende der Verkehrswacht Erlangen, überreichte symbolisch einige Westen. Die Drittklässler hatten ein Theaterstück zum Thema Verkehrserziehung für die Erstklässler vorbereitet.

In der Dechsendorfer Grundschule sind in diesem Jahr erstmals drei Klassen gebildet worden, in denen die 30 Erstklässler zusammen mit den Zweitklässlern unterrichtet werden. In der proppenvollen Turnhalle, in der sich auch Eltern und Großeltern versammelt hatten, wurden die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt.