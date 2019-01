35 Stück sollen es werden, die ersten vier trainieren nun in Nürnberg auf ihre ersten Einsätze hin: Die Nürnberger Reiterstaffel hat mit vier Wallachen ihre Arbeit in der Noris aufgenommen. Ihr Quartier liegt vorerst in Nürnberg-Buch.

Während die Menschen weiter im Süden seit Tagen unter der wachsenden Schneelast ächzen, darf man sich in Fürth noch an schönen Winterbildern freuen. Wir haben ein paar Eindrücke gesammelt.

Der Winter ist endlich in der Region angekommen! Vor allem am Freitag verwandelte sich das Stadtgebiet in ein Winterwunderland. Wir haben die schönsten Bilder unserer User in einer bezaubernden Bildergalerie zusammengefasst.