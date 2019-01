Weiter wechselhaft: Kurzer Lichtblick am Donnerstag

Wolken und Sonnenschein, aber kein Schnee - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Schneesturm am Mittwoch wird es am Donnerstag wieder ruhiger: Zwar bleibt es wechselhaft, doch mit Schneefällen ist nicht zu rechnen. Auch am Wochenende wird es wohl nichts mit der weißen Pracht.