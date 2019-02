Weiterhin Glättegefahr in weiten Teilen der Region

In der Oberpfalz fällt der Unterricht aus - Samstag und Sonntag werden angenehm - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Die Lage in Franken hat sich in weiten Teilen entspannt. In der Oberpfalz bleibt es jedoch kritisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagmorgen noch immer vor Glätte wegen überfrierender Nässe. Der Wochenendstart verläuft dann aber heiter bis wolkig.