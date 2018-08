Wenn man im Engelgarten Musketieren beim Kämpfen zusehen kann, auf der Marktplatz-Bühne Kinder Tänze vorführen und am Abend Musiker aus Höchstadts Partnerstädten vor dem Rathaus auftreten - dann ist man mittendrin beim Höchstadter Kulturfeuerwerk. Auch am Samstag war ein schier unüberschaubares Programm geboten.

HipHop mit frechen deutschen Texten, dazu Soul, Funk und Pop: Mit einem Auftritt der Formation #zweiraumsilke gingen die Schlossgartenkonzerte 2018 in Erlangen zu Ende. Die Band war kurzfristig für die Erlanger Formation Bülbül Manush eingesprungen und sorgte für einen grandiosen Abschluss der beliebten Open-Air-Reihe. Die Veranstalter zeigten sich mit der Saison zufrieden: Die acht kostenlose Konzerte zogen insgesamt rund 10.000 Besucher an.

Drei Punkte tun immer gut, vor allem, wenn sie vor eigenem Publikum eingefahren werden. Die SpVgg Greuther Fürth gewann am Samstag ihren Zweitliga-Auftakt mit 3:1 gegen den SV Sandhausen, für eine ganz besondere Atmosphäre sorgten die Anhänger der SpVgg, die ganz in Weiß gekleidet gemeinsam ins Stadion liefen - und dabei auch die Stadt in grünen Rauch hüllten.