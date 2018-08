Wenn der Zug ausfällt: Nützliche Facebook-Gruppen für Pendler

NÜRNBERG - Zehntausende Menschen sind täglich in der Metropolregion Nürnberg mit dem Zug unterwegs. Fast jeder gerät in lustige, kuriose oder ärgerliche Situationen. In unserer neuen Serie "Bahn frei" wollen wir diese Erlebnisse bündeln und das neben dem Auto wichtigste Verkehrsmittel in unserer Region in all seinen Facetten ausleuchten.

In unserer neuen Serie "Bahn frei" wollen wir die kuriosesten, lustigsten und ärgerlichsten Erlebnisse der Bahnfahrer aus unserer Region schildern. © Hans-Joachim Winckler



Bei der Auswahl unserer Facebook-Gruppen haben wir uns grob an den fünf Hauptrichtungen, die vom Nürnberger Hauptbahnhof aus in die Region führen, orientiert. © NN-Collage



Wir wollen mehr Licht ins Dunkel bringen und haben dazu fünf Facebook-Gruppen eingerichtet, in die Bahnfahrer ihre täglichen Erlebnisse eintragen können. Um ein strukturiertes Bild zu bekommen, orientieren wir uns dabei grob an den fünf Hauptrichtungen, die vom Nürnberger Hauptbahnhof aus in die Region führen.

Suchen Sie sich also Ihre Pendler-Strecke heraus und treten der jeweiligen Gruppe bei:

1. Da sind zunächst die Regional- und S-Bahnen in Richtung Bamberg über Erlangen und Forchheim sowie die verbunden Nebenstrecken. Hier können Sie der Facebook-Gruppe beitreten!

2. Die Facebook-Gruppe für Zugfahrer von und in Richtung Würzburg plus alle Nebenstrecken findet sich unter diesem Link.

3. Wer die Strecke Richtung Ansbach Schwabach, Roth und Treuchtlingen nutzt, ist hier genau richtig. Unter diesem Link können Sie der Gruppe beitreten.

4. Alle, die in Richtung Neumarkt, Regensburg, Allersberg oder München unterwegs sind, sollten sich in dieser Facebook-Gruppe beteiligen.

5. Zu guter Letzt gibt es noch eine Seite für die Reisenden in Richtung Pegnitz und Bayreuth und die Nutzer der Gräfenbergbahn. Hier können Sie der Gruppe beitreten. Die fünf Facebook-Gruppen werden von unserer Redaktion betreut und moderiert.

Uns geht es nicht darum, den Zug der Zeit ins negative Licht zu rücken, sondern zu dokumentieren, wie das Leben in und mit der Bahn aktuell funktioniert. Was ist gut, was läuft verkehrt? Die Ergebnisse fassen wir zusammen und liefern Hintergrundberichte.

