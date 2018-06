Werte an die 30 Grad: Endlich ist der Sommer da

Auch das Wochenende verspricht Sonne

NÜRNBERG - Sonne satt: Nicht nur am Wochenende darf sich die Region über wohltuende Wettertage freuen. Auch die Woche startet wohl regenfrei und mit reichlich Sonnenschein. Die Werte nähern sich dabei immer mehr der 30-Grad-Marke an.

Einfach mal ausspannen und die Sonne genießen. Am Wochenende und auch in den folgenden Tagen ist dies bei bestem Sommerwetter möglich. © dpa



Noch einen Tick sommerlicher als am Freitag geht es am Samstag zu. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet am Nachmittag mit Werten bis zu 27 Grad. Den gesamten Tag über zeigt sich die Sonne über Nürnberg, vereinzelt soll es allerdings ein paar Wolkenfelder geben. Was bei diesem Traumwetter anzufangen ist - wir hätten da einige Ideen:

Am Sonntag verspricht der Wetterochs sogar einen wolkenfreien Himmel, das Thermometer wandert allerdings um wenige Grade nach unten. Doch mit 24 Grad lohnt sich der Besuch im Freibad allemal.

Zumal der fränkische Wetterexperte im Verlauf der kommenden Woche Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke prophezeit.

Zum Wochenstart am Montag macht ein schwacher Ostnordostwind den sonnenreichen Tag angenehmer. Auch Regenschauer sind an diesem Tag eher unwahrscheinlich, so wetter.de.

Am Dienstag dann ist aber alles wieder gut und das Thermometer klettert zurück auf 28 Grad. Außerdem verspricht wetter.de 13,5 Sonnenstunden - also unbedingt an Sonnencreme und Flipflops denken!