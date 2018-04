Wetter-Lotterie geht weiter: Der April ist unberechenbar

Unsichere Prognosen für Freitag - Sonnige Aussichten am Wochenende - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Der April macht den Wetterfröschen die Vorhersagen ganz schön schwer: Wird es am Donnerstag und Freitag Regen und Gewitter geben? Man weiß es nicht genau. Bei den Wochenend-Prognosen sind sich jedoch alle einig. An den freien Tagen erwarten uns Sonnenschein und sommerliche Temperaturen.

Graue Wolkenfelder und Regenschauer sind am Donnerstag und Freitag nicht ausgeschlossen. Dafür ist am Wochenende mit jeder Menge Sonnenschein zu rechnen. © News5/Grundmann



Am Donnerstag bleibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de tagsüber angenehm warm mit zweistelligen Temperaturen im Bereich von 19 bis 22 Grad. Nachmittags verdichtet sich jedoch die Wolkendecke und vereinzelt können sich Schauer und Gewitter bilden, so der Wetterochs. Wetter.de kündigt hingegen eine nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit an. Wir lassen uns also überraschen.

Laut dem Wetterochs sind die Prognosen für den Freitag weiterhin alles andere als sicher. Sollte sich ein Tief über uns bilden, würde das jede Menge Wolken und Schauer bedeuten. Bleibt das Tief aus, ist es heiter und trocken. Der Wetterdienst von nordbayern.de tendiert zu Ersterem und kündigt kräftige Regengüsse bei maximal 16 Grad an. Zur Sicherheit ist ein Regenschirm im Gepäck eine gute Wahl. Aus Südwest weht dabei ein schwacher Wind (19 km/h) mit teils starken Böen (38 km/h).

Dafür sind die Aussichten für's Wochenende umso besser und sonniger: Am Samstag und Sonntag ist es heiter bis wolkig bei bis zu 24 Grad. Je nach Wettermodell schwankt die Niederschlagswahrscheinlichkeit nur zwischen Null und 20 Prozent. Für alle, die noch Planungshilfe brauchen, kommen hier unsere Wochenendtipps:

Der Wetterochs macht sogar Hoffnung auf eine weitere frühlingshafte Woche. Bis Ende nächster Woche können wir mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad rechnen.