Wetter narrt Franken: Faschingssonntag zeigt sich grau

Viele Wolken, aber weitgehend trocken - Mitte der Woche richtig kalt - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Talfahrt ins Grau: Nein, das Wetter will sich dem bunten Fasching nicht anpassen. Einheitsgrau ist am Sonntag angesagt. Doch zum Start in die neue Woche kündigt sich sogar Regen an.

Ein wolkenverhangener Himmel - das ist am Faschingssonntag vielerorts in Franken die Aussicht beim Blick nach oben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)



Der Sonntag verspricht vor allem erst einmal Wolken, viele Wolken und noch mehr Wolken. Dazu gibt es laut nordbayern.de-Wetterdienst Temperaturen von bis zu 11 Grad. Sonnenschein? Nicht wirklich drin. Die Narren dürfen sich also auf angenehme Temperaturen freuen, sollten aber zur Sicherheit einen Regenschirm in ihr Kostüm integrieren.

"Am Montagabend kommen von Westen her Regenfälle auf", meldet der fränkische Wetterochs in seiner Prognose. Ab und zu könnte aber auch die Sonne herauskommen, wie andere Wettermodelle zeigen. Dazu sollen die Temperaturen wieder über die 10 Grad kommen. Und dann startet die muntere Talfahrt.

Am Dienstag wird es vor allem grau, den ganzen Tag über fällt Regen - und dazu kommt der Wind. "Der frische und in Böen Sturmstärke erreichende Wind weht aus Südwest", meldet der Wetterochs. Sogar Gewitter kann es geben. In der Nacht auf Mittwoch sacken die Temperaturen mehr und mehr ab. So meldet es Kachelmannwetter. Der Wind bleibt. Und am Morgen kann dann sogar wieder Schnee fallen bei Temperaturen um die 0 Grad. Bestes Wetter zum Ausnüchtern also an Aschermittwoch. Tagsüber soll das Thermometer in Franken nicht einmal mehr als 6 Grad erreichen.

Jedoch zeigt die Stimmungskurve nach oben: Denn bereits danach sagen die Prognosen für längere Zeiträume voraus, dass sich der Regen zurückzieht und die Temperaturen wieder auf 12 Grad klettern.



Egal bei welchem Wetter: Unsere Wochenendtipps liefern das passende Programm für die kommenden Tage:

