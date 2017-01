Wetterchaos: Sturm "Egon" wütet über Franken

Umgestürzte Bäume und Stromausfälle- Lkw-Anhänger kippt auf A7 um - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Sturmtief Egon fegt derzeit über Franken hinweg und hinterlässt vielerorts erhebliche Spuren. Auf der A7 bei Marktbreit (Kreis Kitzingen) kippte ein Lastwagen-Anhänger um.

Sturmtief "Egon" sorgt in Franken für zahlreiche Stromausfälle und Unfälle. © Carsten Rehder (dpa)



Mit stellenweise orkanartigen Böen zieht Sturmtief "Egon" derzeit über Franken und ganz Deutschland. In Nordbayern könnten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreicht werden, in höheren Alpenregionen seien bis zu 120 Stundenkilometer möglich. Im Laufe des Vormittags sollte der Sturm nachlassen.

Vor allem in Franken sorgte "Egon" für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei verzeichnete zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Baustellenabsperrungen. Auf der Autobahn 7 bei Marktbreit (Kreis Kitzingen) kippte ein Lastwagen-Anhänger wegen des Sturmes um. Die Regensburger Straße in Nürnberg war am Freitagmorgen zeitweise nicht mehr befahrbar. Auch im Zugverkehr kommt es zu erheblichen Verzögerungen.

Im Landkreis Fürth und Nürnberg kam es außerdem zu zahlreichen Stromausfällen.

Auf der Internetseite der Unwetterzentrale läuft zudem eine violette Schneewarnung.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

lio/fr/dpa