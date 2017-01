Wetterdienst warnt vor Glätte und starken Windböen

Am Donnerstag erwarten uns keine Minusgrade - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem der Winter nun endgültig in Franken angekommen ist, lässt er auch so schnell nicht mehr von uns ab. Die Woche wird vor allem stürmisch. Regnerisches Wetter und frostige Temperaturen sorgen für glatte Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere amtliche Wetterwarnungen ausgegeben. Fußgänger und Autofahrer müssen sich vor allem auf Glatteis einstellen. In den Landkreisen Altdorf und Hersbruck wird vor starkem Schneefall gewarnt.

In der Nacht zum Donnerstag müssen wir außerdem mit heftigen Böen rechnen, die, wie der Wetterochs berichtet, eine ziemliche Wucht entfalten können. Jedoch bleibt es mit ein bis zwei Grad mild.

