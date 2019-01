Nirgendwo in Bayern wurde so viel Steinkohle abgebaut wie in Stockheim im Landkreis Kronach. Zeitweise gab es dort bis zu 30 Gruben mit insgesamt 1000 Bergleuten. Begonnen hat der Abbau im Jahr 1756, im Ortsteil Reitsch wurde die erste Steinkohle sogar schon im Jahr 1582 aus dem Boden geholt. © Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus