Wie kann der Flächenfraß in der Region gestoppt werden?

NN-Forum in Fürth zu den Themen Zersiedelung und Wohnungsnot - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Flächenfraß und Wohnungsnot: Wie verändert sich die Region?": Über dieses Thema diskutieren bei einem Forum dieser Zeitung zur Landtagswahl am Freitag, 14. September, Fürths OB Thomas Jung, der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig, der Fürther Immobilienentwickler Michael Peter (P & P Gruppe) und Hannes B. Erhardt vom Evangelischen Siedlungswerk. Beginn der Veranstaltung in der Stadthalle Fürth ist um 20 Uhr.

Ein beliebiges Beispiel für versiegelte Fläche: ein Gewerbegebiet der Gemeinde Hauendorf im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Gibt es Rezepte, um den Flächenfraß in Bayern zu stoppen, und dennoch Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen? © Foto: Limes Luftbild



Jeder kennt sie: Die Gewerbegebiete am Rande von Städten und inzwischen oft auch Dörfern, die immer gleichen Filialisten, garniert von hunderten Parkplätzen, die meist halb leer sind. Eine Fläche, die 6700 Fußballfelder umfasst, wird jedes Jahr in Bayern versiegelt.

Die Grünen im Freistaat hatten ein Volksbegehren initiiert ("Betonflut eindämmen"), das im Juli aus rechtlichen Gründen vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof abgelehnt wurde. Doch der Zuspruch war mit mehr als 50.000 Unterschriften gigantisch, weswegen der grüne Fraktionschef Ludwig Hartmann auch die Niederlage vor Gericht sportlich nahm: "Das wird ein Wahlkampfthema", sagte er nach dem Richterspruch.

Und wirklich: Die Staatsregierung hat das Thema durchaus erkannt, will es aber mit den eigenen Mitteln in den Griff bekommen. So spricht sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker für die konsequente Ausweisung von Gewerbegebieten an allen Autobahnausfahrten in Bayern aus — da wäre es dann auch schon egal, besser als in der freien Landschaft.

Freistaat will Riegel vorschieben

Eine Sicht, die Martin Stümpfig sicher nicht teilt. Der Landtagsabgeordnete der Grünen und Fraktionssprecher für Energie und Klimaschutz ist einer der Initiatoren des Volksbegehrens gegen den Flächenfraß. Der 48-Jährige Feuchtwangener war bis zu seiner Wahl in den Landtag 2013 als Umweltingenieur bei der Stadt Ansbach tätig und dort unter anderem Klimaschutzbeauftragter.

Im Freistaat wollten die Grünen dem Flächenfraß einen Riegel vorschieben und eine Obergrenze festlegen. Skeptisch sieht das aber nicht nur die Regierung in München; auch die Kommunen wollen sich nicht einengen lassen. Denn Betonieren bedeutet eben auch oft Arbeitsplätze, Gewerbesteuer, Supermärkte und neue Einwohner.

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung kennt diese Zwickmühle, in denen Kommunen in Bayern stecken. Fürth als wachsende Großstadt mit steigenden Immobilienpreisen steht beispielhaft für andere Orte im Freistaat: Wohnungen fehlen, Nachverdichtungen innerhalb der Stadt provozieren Proteste, die Gemeinden im Umland locken mit günstigem Bauland — auf Kosten von Siedlungen in vormals freier Landschaft.

Diese schwierige Gemengelage – eines der heißesten Wahlkampfthemen 2018 – werden Stümpfig und Jung auf Einladung der Fürther Nachrichten mit zwei Fachleuten der Immobilienwirtschaft diskutieren. Einer von ihnen ist Michael Peter, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der P & P Gruppe mit Sitz in Fürth. Der Investor und Projektentwickler verfügt über langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft. Zu seinen aktuellen Projekten zählt die Sanierung des Fürther City-Centers, das unter dem Namen "Flair" runderneuert eine Renaissance erleben soll.

Sozialer Anspruch

In der Kleeblattstadt hat sich auch das Evangelische Siedlungswerk einen Namen gemacht. In Fürth zählt zu den Projekten des sozial orientierten Unternehmens mit Sitz in Nürnberg die Kernsanierung eines 13-stöckigen Hochhauses aus den 1960er Jahren – der heutige "Sonnenturm" im Finkenpark. Das nächste Großprojekt ist in der Pipeline: Auf dem früheren Gelände des Discounters Norma in der Würzburger Straße in Fürth plant das ESW rund 190 Wohnungen. Menschen mit schmalem Geldbeutel bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen: Das ist ein Kernziel des bayernweit tätigen ESW. Dessen Chef, Hannes B. Erhardt, ist am 14. September der vierte Podiumsteilnehmer.

Moderiert wird der Abend von Verena Litz, stellvertretende Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Nürnberger Nachrichten, und Georg Körfgen, NN-Ressortleiter Region & Bayern.

Freitag, 14. September, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), kleiner Saal Stadthalle Fürth, Rosenstraße 50, Eintritt zehn Euro, mit ZAC-Rabatt sechs Euro. Tickets erhältlich in den Vorverkaufsstellen dieser Zeitung sowie unter nn-ticketcorner.de.

nn