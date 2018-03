Wie Nürnbergs Bahn-Netz entstand - und wie es sich verändert

Der Gleisbau ist und bleibt eine Daueraufgabe - auch in Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nur 40 Prozent der Bayerischen Bahnstrecken sind elektrifiziert. Wie die Bahn gerade im Nahverkehr trotzdem schnell umweltfreundlicher werden will: Hybrid-Rangierloks in Nürnberg, Hybrid-Nahverkehrszug in Südostbayern. Die TU Nürnberg ist bei beiden Projekten mit im Boot.

Vom Adler zum ICE: 180 Jahre Technikgeschichte liegen zwischen den beiden Fahrzeugen. © obs/Warsteiner



Vom Adler zum ICE: 180 Jahre Technikgeschichte liegen zwischen den beiden Fahrzeugen. Foto: obs/Warsteiner



Ein Preuße, dann die Bayern und schließlich Abertausende von Arbeitern aus der Oberpfalz haben den sensationellen Aufstieg Nürnbergs im 19. Jahrhundert begründet: Die Stadt der Eisenbahnen, den europäischen Verkehrsknotenpunkt, der aus einer seit dem Mittelalter verwahrlosten Stadt entstand.

Karl August von Hardenberg war nach dem Rücktritt des Markgrafen von Ansbach preußischer Statthalter vor den Toren der Reichsstadt Nürnberg, die er gerne vereinnahmt hätte. Und so sann er auf eine List. Um Fürth zu stärken und die Nürnberger ihrer Zoll- und Geleiteinnahmen zu berauben, ließ er 1801 eine Chaussee bauen, die Fürther Straße, die sich bald zur wichtigsten Verbindung zwischen den Nachbarstädten entwickelte.

Diese für damalige Verhältnisse gut befestigte Straße bildete das Fundament für die Ludwigseisenbahn, die 1835 als erste Eisenbahn in Deutschland fuhr. Verkehrspolitisch blieb das Bähnchen, der "Adler", ein lokales Phänomen. Aber für die Mobilität der bislang auf Kutschen angewiesenen Menschen bedeuteten die dampfenden Loks eine Revolution. Und Nürnberg war das Epizentrum dieser Entwicklung.

Aufschwung des Maschinenbaus

Binnen drei Jahrzehnten entwickelte sich Nürnberg zu einem zentralen Knotenpunkt des sich rasch ausbreitenden Schienennetzes in einem Umkreis von 1000 Kilometern. 1844 wurde das erste Teilstück der bayerischen Staatsbahn, damals Ludwig-Süd-Nord-Bahn genannt, zwischen Nürnberg und Bamberg eröffnet. Verbindungen gab es ab 1862 in alle Hauptstädte Mitteleuropas — ab Nürnberg und mit vielen Umsteigestationen, aber immerhin.

Bilderstrecke zum Thema Zurück in die Zukunft: Diese Visionen wurden Wirklichkeit Mobilität, wie wir sie uns für die Zukunft vorstellen, wurde vor allem von Science-Fiction-Autoren oft schon vor 100 und mehr Jahren beschrieben. Für ihre Visionen wurden sie von der damaligen Wissenschaft oft verlacht. Dabei zeigt sich im Rückblick, wie oft aus den Phantasien der Schriftsteller Wirklichkeit geworden ist.



Entscheidend für Nürnberg war der Aufschwung des Maschinenbaus, der mit Namen wie Spaeth und Klett verbunden ist. Lokomotiven, Waggons und Schienen wurden in der nunmehr bayerischen Stadt gefertigt. Zu Tausenden zogen Oberpfälzer nach Nürnberg und fanden schnell Arbeit.

Der Gleisbau blieb Daueraufgabe. Die Strecke nach Ansbach wurde 1875 fertig, die Gleise nach Hersbruck rechts der Pegnitz und weiter durchs Pegnitztal nach Bayreuth 1877. Erst 1908 wurde die Gräfenbergbahn eingeweiht, die Strecke nach Stein 1915.

Neugotik und Neobarock

Das rasante Tempo im Jahrhundert der Eisenbahn zeigt sich auch am Hauptbahnhof. 1847 bekam Nürnberg ein neugotisches Gebäude, das aber bald zu klein wurde. 1903 rückten Arbeiter mit der Spitzhacke an. Bis 1905 entstand der jetzige Bau in neobarockem Stil und Elementen des Jugendstils bei der Inneneinrichtung:

Nach Jahrhunderten im Abseits der Geschichte war Nürnberg plötzlich wieder eine gefragte Stadt, wegen seiner Industrie und auch wegen seines gotischen Charmes: Ende des 18. Jahrhunderts hatten zwei aus Berlin stammende Studenten von Erlangen aus die alte Reichsstadt erkundet. Mit ihrer Sehnsucht nach dem Mittelalter gelten Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck als Mitbegründer einer Epoche, die spätere Generationen Romantik nannten — und die dem späteren Eisenbahn-Knotenpunkt unzählige Besucher bescherte, wie historische Reiseführer zeigen.

Die Karte zeigt die Bedeutung Nürnbergs für den überregionalen Handel im Mittelalter und der frühen Neuzeit bei Waren wie Erzen, Weinen, Webereien, Wachs, Getreide und Pelzen. © Foto: Geschichte Für Alle e.V.



Die Karte zeigt die Bedeutung Nürnbergs für den überregionalen Handel im Mittelalter und der frühen Neuzeit bei Waren wie Erzen, Weinen, Webereien, Wachs, Getreide und Pelzen. Foto: Foto: Geschichte Für Alle e.V.



Und das war nun das Nürnberg zur Wende zum 20. Jahrhundert: Fachwerkidylle hinter den Stadtmauern, und "vor der Stadt", in den längst eingemeindeten Quartieren wie am Dutzendteich, Plärrer und hinterm Bahnhof glühten die Eisen. Riesige neue Siedlungen entstanden, um Platz für all die zugewanderten Arbeiter zu schaffen.

Nürnberg knüpfte nun an eine Epoche an, in der die Stadt als "Mitte des Reiches" bezeichnet wurde. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Nürnberg schon einmal Verkehrsknotenpunkt gewesen, zwischen Prag und Paris, Venedig und Hamburg, Budapest und Antwerpen. Für die historische Geografie gilt die Stadt als Musterbeispiel, wie eine Kommune ohne schiffbaren Fluss und ohne jegliche Bodenschätze zu einem Zentrum werden kann.

Blockade durch Eisernen Vorhang

Der langjährige Vorsitzende der Altstadtfreunde in Nürnberg, Erich Mulzer, ist dieser Frage in wissenschaftlichen Aufsätzen nachgegangen. Treuchtlingen oder Bamberg hielt er für geografisch geeigneter als jene Erhebung, die heute Burgberg heißt. Doch politische Konstellationen, Handel und Handwerk, begründeten jene Bedeutung, die Nürnberg erst nach der Reformation verlor.

Bilderstrecke zum Thema Blick ins Führerhaus: Tag der offenen Loks im DB Museum Ein Festtag für alle Lokomotivfreunde: Erstmals hat das DB Museum am Sonntag einen Tag der offenen Loks veranstaltet. Dabei durften sechs Gruppen à zehn Besucher die Führerstände ausgewählter Lokomotiven unter die Lupen nehmen.



Einen gravierenden Einschnitt erlebten Nürnberg und der Großraum noch einmal mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die einst so bedeutenden Routen nach Osten und nach Norden waren durch den Eisernen Vorhang blockiert. Für die Industriemetropole kam erst 1964 mit der Autobahn nach Würzburg und weiter nach Frankfurt/Main und Köln eine wesentliche Verkehrsader hinzu. Die seit 1938 bestehende Autobahn Berlin-Nürnberg-München war erst nach dem Ende der DDR 1990 wieder eine vollwertige Verbindung.

Wald durchschnitten

Doch die Entwicklung ist nicht nur positiv. Auch vor dem Bannwald machten die Asphaltiermaschinen nicht Halt. Aus der Luft ist deutlich zu sehen, wie die Autobahnschneisen den Reichswald, immerhin der zweitgrößte zusammenhängende Forst in Bayern, durchschneiden. Und seit dem Fall der Grenzen schwillt das Verkehrsaufkommen auf den Straßen ständig an. Die Ost-West-Route von Prag nach Heilbronn reicht nicht mehr aus und wird nun Stück für Stück verbreitert.

Und da werden auch die Narben des Kalten Krieges deutlich. Wer von Nürnberg nach Prag fährt, nimmt besser den Bus als die Bahn, wobei der Ausbau der Autobahn in Bayern länger gedauert hatte, als der in Tschechien. Obwohl schon seit 1990 neue Bahnstrecken sowie Elektrifizierungen geplant sind, dominieren noch immer die Dieselloks.

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger Hauptbahnhof im Wandel der Zeit Knapp 140.000 Reisende strömen täglich durch den Nürnberger Hauptbahnhof. Damit ist er so stark frequentiert wie kaum ein anderer Ort in Nürnberg. Und auch seine Historie kann sich sehen lassen. Wir nehmen Sie mit auf eine bewegte Zeitreise, immer am Zeiger der Zeit.



Lorenz Bomhard Ressortleiter Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail