Wieder Mängel bei Kontrollen in bayerischem Schlachthof

Sonderkontrolle in bayerischem Betrieb zeigte wieder erhebliche Mängel auf - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Bei der ersten Sonderkontrolle in diesem Jahr sind in einem bayerischen Schlachtbetrieb abermals erhebliche Mängel bei der Betäubung von Schweinen festgestellt worden. In der gesamten Branche im Freistaat herrscht große Verunsicherung, berichten Vertreter der Metzger.

Erneut hat ein bayerischer Schlachthof gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Auch der Fürther Schlachthof (auf dem Bild) stand bereits einmal in der Kritik. © Isabell Beer



Erneut hat ein bayerischer Schlachthof gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Die Sonderkontrolle im Januar durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen förderte schon wieder schwere Mängel zutage: Schweine wurden vor der Schlachtung mit der Elektrozange unzureichend betäubt.

Dabei stand "unsachgemäßer Umgang des Betriebspersonals im Mittelpunkt", sagt LGL-Sprecher Aleksander Szumilas auf Anfrage unserer Redaktion. Beispielsweise erkannten Schlachter in dokumentierten Einzelfällen die Anzeichen für eine unzureichende Betäubung nicht, betäubten also auch nicht nach. Schmerzen der Schweine können nicht sicher ausgeschlossen werden, so das LGL. Offen bleibt, ob schlampig betäubte Tiere ihren Tod bei Bewusstsein miterlebt haben.

Im Wartebereich wurden die Schweine teilweise nicht mit Futter (ab sechs Stunden Vorschrift) und Wasser (unverzüglich) versorgt, heißt es. Und: "Beeinträchtigte Tiere wurden nicht in allen Fällen erkannt und nicht bevorzugt geschlachtet." Immerhin sei bei der Nachkontrolle ein großer Teil der Mängel abgestellt gewesen - ausgenommen natürlich baulich bedingte Missstände.

Einspruch gegen Veröffentlichung der Berichte

"Um welchen Betrieb es sich handelte, können wir Ihnen nicht mitteilen", beschied Sprecher Szumilas auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Ende vergangenen Jahres in die Kritik geratene Metzgerschlachthof in Fürth war es jedenfalls nicht, denn dort haben sich heuer noch gar keine Kontrolleure eingefunden, bestätigt Konrad Ammon junior, der Geschäftsführer des Regionalschlachthofs im Fürther Vorort Burgfarrnbach.

Dass ausgerechnet der Fürther Schlachthof, neben Erlangen und Lauf der letzte in Mittelfranken, in die Negativ-Schlagzeilen geraten ist, liegt an einem Rechtsstreit, den die Metzger angezettelt hatten. Sie legten zweimal Einspruch beim Verwaltungsgericht Ansbach gegen die Veröffentlichung der Mängelberichte ein. Die Richter entschieden, das Interesse der Öffentlichkeit wiege schwerer.

Verstöße gegen Tierschutz nicht hinnehmbar

So standen die Fürther am Pranger, ebenso wie der Mottinger Hof, der Bio-Schlachtbetrieb Chiemgauer Naturfleisch und die Schlachthof Augsburg GmbH.

"Verstöße gegen den Tierschutz sind nicht hinnehmbar", sagte Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) zu den gravierenden Mängeln. Bei Nachkontrollen im Herbst waren dann erneut in zehn Betrieben Verstöße ans Tageslicht gekommen.

Im neuen Jahr seien dann bei weiteren Sonderkontrollen des LGL in zwei Schlachthöfen nur geringfügige Mängel im Bereich Tierschutz aufgedeckt worden, so das Landesamt.

Mittlerweile spürt der Fürther Konrad Ammon junior, der auch Landesinnungsmeister der bayerischen Fleischer ist, in der gesamten Branche "große Verunsicherung". In anderen Bundesländern sei dies nicht in diesem Ausmaß der Fall. Ammon führt dies auf die Nachwirkungen des Bayern-Ei-Skandals zurück.

