Wiederholungstäter belästigt Frauen in Neustadt und Abensberg

Polizei sucht einen "auffallend freundlichen" und gepflegten jungen Mann

NEUSTADT AN DER DONAU - Ein bislang unbekannter Mann belästigte zwei Frauen in Neustadt an der Donau (Landkreis Kehlheim) am Dienstagabend sexuell. Laut Polizei ist der Täter kein unbeschriebenes Blatt: Bereits am Montag fiel er in Abensberg mit der gleichen Masche auf.

Der "Sittenstrolch", wie ihn die Polizei bezeichnet, belästigte am Dienstagabend im Stadtgebiet von Neustadt an der Donau gleich zwei Frauen sexuell, einmal im Ortsteil Sittling und ein zweites Mal in der Leprosenstraße. Er fragte jeweils zwei Passantinnen, ob sie ihm bei sexuellen Handlungen an sich selbst zusehen wollen. Beide Frauen lehnten dies entrüstet ab und meldeten den Vorfall bei der Polizei. Der gleiche Täter belästigte vermutlich schon am vergangenen Montag (06.03.) eine Joggerin in Abensberg.

Nun suchen die Beamten nach möglichen Zeugen: Der Mann soll zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Er war schlank und sprach mit bayerischem Dialekt. Außerdem war er mit einem Fahrrad unterwegs. Die Frauen beschreiben ihn als "auffallend freundlich". Er soll ein gepflegtes Aussehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Kehlheim unter der Telefonnummer 0024-50170 oder 0024-33175 entgegen.

evo

