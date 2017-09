Wiesn-Guide: So kommen Franken am besten zum Oktoberfest

Sonderfahrten der Bahn nach München aus allen bayerischen Regionen - vor 33 Minuten

MÜNCHEN - "O'zapft" ist bereits - und München erwartet in den kommenden Tagen wieder Millionen Besucher aus aller Welt. Um den Besucherandrang zur bewältigen arbeitet die Bahn mit einem Sonderfahrplan. So kommen Franken am besten in die Landeshauptstadt zur Wiesn!

Seit Samstagmittag fließt das Bier auf der Theresienwiese in München wieder in Strömen. © REUTERS/Michaela Rehle



Seit Samstagmittag fließt das Bier auf der Theresienwiese in München wieder in Strömen. Foto: REUTERS/Michaela Rehle



Der Startschuss zum 184. Oktoberfest ist gefallen. Bis zum 3. Oktober kann man auf der Wiesn wieder feiern und kühles Bier genießen. Damit auch alle Nicht-Münchner gut zum Oktoberfest kommen, hat die Deutsche Bahn einen Sonderfahrplan entwickelt. Wir stellen Ihnen hier die besten Möglichkeiten vor, aus Nürnberg und Umgebung zur Theresienwiese zu kommen.

Mit dem München-Nürnberg-Express kommt man wochentags zwischen 8 und 20 Uhr ohnehin halbstündlich von Nürnberg nach München und zurück. Die Strecke führt über Roth, Weißenburg, Treuchtlingen, Eichstätt und Ingolstadt direkt zum Hauptbahnhof.

+++Hier finden Sie den normalen Fahrplan des München-Nürnberg-Express +++

Zum Oktoberfest wird der Verkehr auf der Strecke noch einmal verstärkt: Gerade am Wochenende und in den Morgen- und Abendstunden fahren zusätzliche Züge in Richtung München und wieder zurück.

+++Hier gibt's den Sonderfahrplan der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München +++

Am Münchner Hauptbahnhof angekommen, empfiehlt die Deutsche Bahn, zu Fuß zur Wiesn zu gehen. Der Marsch zur Theresienwiese dauert nur rund 15 Minuten und ist gut ausgeschildert. Wem das zu weit oder zu anstrengend ist - vielleicht gerade auf dem Rückweg -, der kann mit den Münchner U- und S-Bahnen zurück zum Bahnhof fahren. Auch diese wurden verstärkt, sodass alle Linien bis weit nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt fahren.

Außerdem gibt es dieses Jahr ein Wiesn-Tagesticket, mit dem Oktoberfest-Besucher in allen Linien des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds bis um 6 Uhr des Folgetags fahren können.

+++Hier gibt's alle Infos zu den Münchner S-Bahnen und dem Wiesn-Ticket +++

Beachten sollten Wiesngänger in jedem Fall auch, dass größere Taschen oder Rucksäcke auf dem Festgelände verboten sind. Also besser - und leichter - mit kleinen Taschen oder komplett ohne Gepäck anreisen.

Bilderstrecke zum Thema Bier, Müll, Klos: Das Oktoberfest in (beeindruckenden) Zahlen Wenn ganz München nur noch in Trachten unterwegs ist, weiß man: O'zapft is! Auch wenn das Oktoberfest vor allem Ansässige und Behörden immer jede Menge Aufwand und Nerven kostet, trifft sich hier die Welt, um Gerstensaft und Lebenslust zu feiern. Millionen Besucher, Millionen Maß Bier, Millionen Kilowattstunden und Millionen-Umsätze: Das größte Volksfest der Welt ist ein einziger Superlativ.