Willkommen im Jahr 2019: Die Neujahrsbabys aus der Region

Viele kleine Racker erblickten noch in der Silvesternacht das Licht der Welt - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Sie wollten 2019 bereits vom ersten Tag an miterleben: Viele kleine Racker aus der Region starteten noch in der Silvesternacht ins Leben. Manche legten dabei eine regelrechte Punktlandung hin - und verblüfften ihre stolzen Eltern. Wir präsentieren putzigen Neuankömmlinge aus der Region!

Bilderstrecke zum Thema

Während Raketen in den Nachhimmel jagten, hatten die Geburts-Helfer in der Region alle Hände voll zu tun: Etliche Babys erblickten in der Silvesternacht das Licht der Welt. Dabei legten manche eine regelrechte Punktlandung hin. Überglückliche Eltern, verblüffte Geschwister und zuckersüße Kulleraugen: Hier kommen die Neujahrsbabys der Region!