Wind und Regen: Der Sturm hält Franken weiter auf Trab

Laut DWD kann es bis Sonntagnachmittag zu Behinderungen kommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sturm fegt weiter: Auch am Sonntag bleiben die Franken nicht von den eisigen Böen verschont. Zusätzlich drohen anhaltende Regenschauer. Wetterfeste Kleidung bleibt also erstmal ein Muss. Auch noch am Montag, wenn sich der Regen vielleicht sogar in weiße Flocken wandelt.