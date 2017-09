Wind und Unwetter stürmen durch die Woche

Von Montag bis Donnerstag pfeifen Böen durch die Region - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Während der Deutsche Wetterdienst am Montag vor Nebel warnt, geht es im Laufe der Woche mit schlechtem Wetter weiter: Stürmische Böen pfeifen uns um die Ohren, während auch der Regen nicht nachlassen will.

In der kommenden Woche hat der Wetterhahn ordentlich zu tun. Am Mittwoch fegen Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde durch die Region. © Sebastian Gollnow/dpa



In der kommenden Woche hat der Wetterhahn ordentlich zu tun. Am Mittwoch fegen Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde durch die Region. Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Am Montagmorgen ist vor allem in Richtung Eichstätt, Ingolstadt und Regensburg Vorsicht angesagt: Der Deutsche Wetterdienst warnt besonders in Flussniederungen und Tallagen vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Ansonsten bleibt der Montag laut dem Wetterochs weitgehend wechselhaft: Während es am Mittag ab und zu regnet, scheint davor und danach zeitweise die Sonne. Die Temperaturen klettern dabei auf maximal 17 Grad. Der Süd- bis Südwestwind ist schwach bis mäßig, in gewissen Regionen frischt er in Böen auf.

Nicht gerade besser geht es am Dienstag weiter: Laut wetter.com bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und etwa 14 bis 18 Grad. Gegen Mittag pfeifen vereinzelt Windböen mit bis zu 43 Kilometer pro Stunde durch die Region. Also am besten warm einpacken!

Am Mittwoch wird es mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde sogar noch stürmischer. Der Wetterochs prophezeit ein Sturmtief und warnt am Mittwochabend vor Gewittern mit starken Böen (Beaufort 9). Doch ein kurzer Warmluft-Einschub könnte Temperaturen bis 20 Grad bringen.

Windig und nass bleibt es auch am Donnerstag. Vor allem am Morgen darf der Regenschirm auf keinen Fall daheim vergessen werden! Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de schwanken die Temperaturen tagsüber zwischen 12 und 17 Grad.

nb