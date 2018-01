Wind und Wolken: Auch am Sonntag bleibt's trocken

Temperaturen weiterhin im positiven Bereich - Keine Änderung in Sicht - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach den heftigen Regenfällen bleibt es in den nächsten Tagen voraussichtlich überwiegend trocken. Dafür frischt der Wind etwas auf und bringt eine dichte Wolkendecke mit. Der Winter lässt allerdings noch etwas auf sich warten.

Am Sonntag weht uns ein frischer Wind um die Ohren. Foto: Andrew Milligan/dpa



Der heftige Regen der letzten Tage hat der Region ganz schön zugesetzt: In weiten Teilen gab es Überschwemmungen, etwa in Fürth, Ansbach, Erlangen und der Oberpfalz. Am Wochenende entspannt sich die Lage weitgehend.

Am Sonntag bleibt der Regen aus, dafür melden sich die dichten Wolken zurück. Die Sonne zeigt sich deshalb nur gelegentlich. Verantwortlich für das graue Intermezzo ist ein starker Nordost und Südostwind, wie der Wetterochs vermeldet. Bei 4 bis 7 Grad sind dabei winterliche Temperaturen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de allerdings weiterhin nicht in Sicht.

Von Montag bis Mittwoch ist wettermäßig dann recht "wenig los", wie der Wetterochs meldet. Es ist weiterhin wechselnd bewölkt und ab und zu kann - bis auf montags - ein wenig Regen fallen. Das Thermometer zeigt Werte um die 8 Grad an.

