Windböen, Wolken und Sonne läuten Wochenende ein

Freitag wird kühler - Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder

NÜRNBERG - Gestern noch war es heiß, sonnig und drückend, heute erleben Franken und Oberpfälzer eine kleine Überraschung: Bewölkter Himmel, heftige Sturmböen und verhältnismäßig kühle Temperaturen. Eines muss man dem Sommer lassen: Er ist abwechslungsreich - denn schon bald schwenkt es wieder um.

Sturm, Hagel und Niederschläge mit einer Wahrscheinlichkeit um die 90 Prozent hatten die Meteorologen für den Donnerstagabend angekündigt, doch siehe da, das große Unwetter blieb aus. "Aber die Zugbahnen der Gewitter sind eben nicht vorhersehbar und diesmal sind wir duch Zufall komplett ausgespart worden", erklärt der fränkische Wetterochs.

In einem Punkt haben die Experten aber Recht behalten: Der Freitag ist deutlich kühler. Nur noch 19 bis 22 Grad und ein Sonne-Wolken-Mix begleiten uns durch den Tag. Die kräftigen Böen, vor denen der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, scheinen ein Überbleibsel der Unwetter zu sein: Böen mit einer Geschwindigkeit bis zu 60 Stundenkilometer fegen über die Region, erst am Abend kehrt dann Ruhe ein.

Der Samstag wird dann wieder etwas sonniger, wenn auch ebenfalls nicht wirklich sommerlich. Bei bis zu 22 Grad scheint die Sonne laut wetter.com rund acht Stunden fleißig vom Himmel herab. Sommerfans dürfen den Sonntag dann aber getrost zu ihrem Lieblingstag küren: Bei bis zu 25 Grad uns viel Sonnenschein steht dem Freibadbesuch nichts mehr im Weg.

Heiß, heißer, Montag, könnte es dann zum Wochenstart heißen. 30 Grad prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de. Der Dienstag soll mit 29 Grad ähnlich hochsommerlich werden. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.

Mittwoch und Donnerstag werden mit Werten um die 26 Grad wieder etwas angenehmer - hier und da können sich dann auch mal Wolken vor die Sonne schieben.

