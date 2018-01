Windige Aussichten: Orkantief greift auf Franken über

NÜRNBERG - Was erst einmal schrecklich klingen mag, ist eigentlich halb so wild: Ein in Island entstandenes Orkantief zieht in Richtung Franken. Wer jedoch mit Unwetter rechnet, liegt falsch - im Gegenteil: Es wird zwar windig, aber auch wärmer und sonnig.

Ein Südwind überrascht Franken. Das bringt aber nicht nur negatives mit sich. Foto: afp



Eine schlechte Wetter-Nachricht vorweg: Der Wochenausklang verspricht nur bedingt Besserung. Der Wetterdienst von nordbayern.de vermeldet für den Sonntag weiterhin ruhiges Hochdruckwetter samt dichter Wolkendecke. Wer noch nicht weiß, was er am Wochenende unternehmen soll, hier sind unsere Freizeittipps:

Allerdings stehen die Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen deutlich besser - auch am Montag. Der Grund dafür ist ein Orkantief aus Island, wie der fränkische Wetterochs erklärt. Das soll zum Wochenbeginn auf Franken übergehen und uns mit einem frischen Südwind überraschen. Der verdrängt jedoch auch die Wolken und macht Platz für die Sonne. Die Temperaturen klettern daher um wenige Grad nach oben - auf bis zu 5 Grad, so der Wetter-Experte, der nach einem trockenen Tag Regenschauer für den Abend prognostiziert.

Das feucht-nasse Wetter bleibt auch am Dienstag beständig, drei Regenwolken zieren die Tagesprognose des Wetterdienstes von nordbayern.de - in Zahlen bedeutet das eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Die feuchte Brise wird am Mittwoch sogar von einigen Schneeflocken begleitet werden, die Werte pendeln sich auf 2 bis 4 Grad ein.

Auch der Donnerstag und Freitag wird laut wetter.de nicht wirklich freundlicher. Auch hier dominieren Regen, die Abwesenheit der Sonne und einstellige Werte.