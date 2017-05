Windige Aussichten: Sturmböen rollen auf die Region zu

NÜRNBERG - Am Mittwoch wird es windig bei Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 51 km/h. Dafür fällt kein Regen und es wird bis Freitag wieder Schritt für Schritt wärmer.

Am Dienstag wird wieder ein strahlender Himmel über Franken erwartet. © Nicolas Armer/dpa



Der Dienstag verabschiedet sich mit 20 Grad in den Feierabend, nachts fallen die Temperaturen dann auf 17 Grad mit leichter Bewölkung. Dabei bleibt es trocken.

Am Mittwoch stören morgens nur einzelne Wolken den fränkischen Himmel, allerdings klettert das Thermometer nur sehr träge von anfangs 16 auf 20 Grad am Mittag. Dafür wird es laut wetter.com stürmisch mit Böen zwischen 42 und 51 km/h. Auch abends bleibt die Temperatur zweistellig bei 13-19 Grad.

Der Vatertag präsentiert sich uns den gesamten Tag über überwiegend bewölkt, es wird auch nur um einen Grad wärmer als am Mittwoch: 21 Grad sind das Maximum. Allerdings müssen die gefeierten Väter nicht im Regen stehen. Es bleibt nach dem Wetterdienst von nordbayern,de bis zum Abend hin trocken.

Dieser Trend setzt sich auch am Freitag fort. Und das Wetter schenkt uns noch einmal ein Grad mehr. Mit maximal 22 Grad und sonnigen Stunden können die, die sich einen Brückentag genommen haben, ganz entspannt den freien Tag in der Stadt oder im Park flanieren. Alle anderen haben auch am Abend noch Zeit und Sonne, um ihr wohlverdientes Feierabendbier zu genießen.

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis 27 Grad voraus.