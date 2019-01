Winter in Franken: Am Dienstag soll es schneien

Dienstagnacht rechnet der Wetterochs mit "kräftigen Niederschlägen" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während sich die Menschen in Österreich und im Süden Bayerns vor Schnee nicht mehr retten können, dominiert in der Region der Regen. Zum Wochenstart bleibt es nass, windig und trüb. Erst in der Nacht zum Dienstag soll es an Orten über 500 Metern schneien - dann aber ergiebig.

Bilderstrecke zum Thema Lawinengefahr und Staus: Schneechaos in den Alpen Starke und lang anhaltende Schneefälle haben vor allem Österreich und den Süden Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Behinderungen im Reiseverkehr verursacht.