Winter in Franken: Das Frieren in der Region geht weiter

Vereinzelt ist mit Neuschnee zu rechnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Mittwoch zeigt sich der Winter in seiner vollen Pracht: Bei Temperaturen bis zu -5 Grad bleibt es kalt und frostig. Leichte Schneefälle sind in einzelnen Regionen nicht auszuschließen.