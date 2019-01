Winter in Franken: In der Region bleibt es frostig

Vereinzelt ist mit Neuschnee zu rechnen - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Auch am Mittwoch zeigt sich der Winter in seiner vollen Pracht: Bei Temperaturen bis zu -7 Grad bleibt es kalt und frostig. Leichte Schneefälle sind in einzelnen Regionen nicht auszuschließen. Am Donnerstag wird es etwas milder. Erst am Wochenende ändert sich die Wetterlage leicht.