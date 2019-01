Winter in Franken: Vorsicht vor Glätte!

Nachts mäßiger, tagsüber verbreitet leichter Frost - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag erwarten uns viele Wolken bei Werten von -2 bis -5 Grad. Bis in den Vormittag hinein, kann es vielerorts zu Glätte kommen. Am Freitag zeigt sich dann mal wieder die Sonne, allerdings wird sie spätestens gegen Mittag von den Wolken für den restlichen Tag verdrängt. Mit dem Wochenende verabschieden sich dann die Minusgrade.