Winter kommt zurück: Das Wochenende wird frostig

Temperaturen fallen am Wochenende - Donnerstag wird der freundlichste Tag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch eine gute Woche bis zum kalendarischen Frühlingsstart - doch stattdessen kommt der Winter zurück. Die nächsten Tage werden deutlich kühler, wolkig und wechselhaft. Am Wochenende könnte es nachts sogar Frost geben.

Das war's dann erst einmal mit den Frühlingsgefühlen: Am Wochenende kehrt die Kälte zurück und es kann frostig werden. © Harald Munzinger



Am vergangenen Wochenende kamen die ersten Frühlingsgefühle auf, doch die Wetteraussichten machen die Hoffnung auf solch weitere warme Tage wieder zunichte. Denn laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kehrt der Winter an diesem Wochenende wieder zurück.

Doch alles der Reihe nach: Bereits die kommenden Tage gestalten sich wechselhaft. Der Dienstag bringt bei maximal 12 Grad immer wieder Schauer mit sich, auch der Wind frischt auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Windböen, die mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h über Franken hinweg fegen.

Richtung Wochenmitte wird es weiterhin kühler, am Mittwoch erreichen die Temperaturen nur noch maximal 9 Grad. Zwar lässt der Regen im Laufe des Vormittags nach, doch die Wolken überwiegen wieder.

Der Donnerstag bäumt sich dann noch einmal auf. Freundlich, niederschlagsfrei und sonnenreich soll er laut dem Wetterochs sein und maximal werden 15 Grad erreicht.

Doch schon am Freitag ist es mit dem Sonnenschein wieder vorbei. Drei Regenwolken zieren die Tabelle des Wetterdienstes von nordbayern.de. Die Temperaturen sind bei bis zu 10 Grad noch erträglich und gehen erst am Samstag deutlich in den Keller. Maximal schafft das Thermometer dann noch 6 Grad, Regen und Schneeregen soll niedergehen. In der Nacht auf Sonntag prognostiziert Wetter.com -2 Grad und auch tagsüber steigen die Werte kaum über den Gefrierpunkt. Den Wintermantel sollte man also noch einmal griffbereit halten.