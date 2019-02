Winter, Wolken, Wollsocken: Temperaturen bei 0 Grad

Der Dienstag bleibt kalt und überwiegend bewölkt - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagvormittag kann stellenweise die Sonne durchkommen, während sich zur Mittagszeit dann endgültig Wolken vor die Sonne schieben. Am Mittwoch erwartet uns ähnliches Wetter, während am Donnerstag ein Umschwung angekündigt ist.

Bilderstrecke zum Thema Heftiger Schneefall in der Oberpfalz: Räumdienst im Dauereinsatz Seit Sonntagmorgen schneit es in der Oberpfalz unablässig. Auf den Straßen liegt der Schnee zentimeterhoch. Der Räum- und Streudienst ist im Dauereinsatz. Einige Bäume sind bereits unter der Last der weißen Pracht umgeknickt.