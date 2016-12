Winterblues ist noch lange keine Depression

WENN EINE PERSON SCHON EMPFINDLICH - Prof. Thomas Kraus (geb. 1967) absolvierte nach dem Medizinstudium in Würzburg seine Facharztausbildung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Von 2002 bis 2006 war er Oberarzt in der Psychiatrie des Universitätsklinikums Erlangen und habilitierte sich dort. Seit 2006 ist er Chefarzt der Frankenalb-Klinik Engelthal mit Schwerpunkt auf Burn-Out, Depressionen und Lebenskrisen. NZ-Redakteur Sebastian Linstädt sprach im Rahmen der NZ-Serie mit Prof. Kraus über Winterblues, Depression und Wege zurück ans Licht.

In der dunklen Jahreszeit und vor allem über die Feiertage sind viele Menschen anfälliger für Stimmungstiefs. Professor Thomas Kraus erklärt, wann ein eher milder Winterblues vorliegt – und wann bei Betroffenen und Angehörigen die Alarmglocken klingeln müssen und Fachleute gefragt sind. © colourbox.com



NZ: Man sagt häufig, die Vorweihnachtszeit und die Feiertage gelten als psychisch belastende Zeit. Kommt es in dieser Zeit zu erhöhten Fallzahlen?

Thomas Kraus: Das ist schon so, vor allem im ambulanten Bereich. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zwischen 50 und 60 Prozent der Deutschen einen "Winterblues" erleben. Der erfüllt zwar nicht die Kriterienstärke einer psychischen Erkrankung oder Depression, aber es gibt schon Symptome die jeder merkt.

NZ: Worin liegt die Ursache?

Kraus: Es hat wohl schon auch mit der Zeitumstellung zu tun. Im Vordergrund steht die Umstellung hormoneller Abläufe, die sich an den veränderten Tag- und Nachtrhythmus anpassen. Bis zur Hälfte der Bevölkerung reagiert darauf mit einer vermehrten Melancholie und Rückwärtsgewandheit. Wenn eine Person schon empfindlich – oder wie wir sagen "vulnerabel" – ist, dann kann es sie natürlich stärker treffen, tiefer gehen. Wir müssen da sehr aufpassen, dass unsere Patienten in solchen Phasen nicht wieder in die Depression rutschen.

NZ: Wo zieht denn der Fachmann die Grenze zwischen dem "Blues" und einer richtig ernstzunehmenden Erkrankung?

Kraus: Dafür haben wir Gott sei Dank ganz klare Kriterien. Die Hauptkriterien einer Depression sind neben gedrückter Stimmung verminderte Freudfähigkeit und die ausgeprägte Antriebslosigkeit. Zwei dieser drei Kriterien müssen erfüllt sein, sonst spricht man nicht von einer Depression. Außerdem müssen mindestens zwei Nebenkriterien erfüllt sein: Konzentrationsstörungen, Entscheidungsschwäche, Suizidgedanken, psychomotorische Unruhe oder Hemmung sowie Schlafstörung oder Appetitlosigkeit fallen darunter. Nur wenn diese vier oder mehr Kriterien über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen durchgängig aufscheinen, liegt eine Depression vor. Eine deutliche Auswirkung auf die Alltagsbewältigung muss vorliegen – das ist sehr strikt formuliert.

NZ: Lässt sich das immer so trennen?

Kraus: Wenn jemand mal fünf Tage depressives Verhalten an den Tag legt und nicht aus dem Bett kommt, hat er noch lange keine Depression. Bei solchen Dingen sprechen wir von Anpassungsstörungen, möglicherweise ausgelöst durch einen Trauerfall oder negative Erfahrungen im Job oder Privatleben. Man spricht bei diesen leichteren Verlaufsformen auch von „Minor Depressions“ (geringere Depressionen). Dem gegenüber steht am anderen Ende der Skala die manifeste Depression. Diese Betroffenen brauchen dringend fachliche Hilfe, weil sie es alleine nicht mehr schaffen.

NZ: Ab welcher Stufe ist denn eine stationäre Unterbringung – zum Beispiel bei ihnen in Engelthal – angebracht?

Kraus: Bei allen Fällen, die, was den Leidensdruck anbelangt, einen gewissen Stellenwert überschritten haben. Das sind dann meistens Fälle, die seit Wochen krankgeschrieben sind und die nicht selten von den Angehörigen zu uns gebracht werden. Manchmal auch Menschen, die selbst erkennen: ich muss jetzt was machen, sonst verliere ich den Job. Oder Menschen, die sogar Suizidgedanken hegen oder ein starkes Suchtproblem entwickelt haben. Es muss schon eine gewisse Relevanz haben. Viele Patienten gelangen auch über die Hausärzte zu uns. Die Schwelle dafür, in die Psychiatrie zu gehen, ist eben immer noch ziemlich hoch.

NZ: Zu hoch?

Kraus: Ja! Wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass nur 50 Prozent der Depressiven tatsächlich ins Versorgungssystem kommen. Von diesen 50 Prozent wiederum bekommen nur zehn Prozent am Ende eine adäquate Behandlung. Modediagnosen wie „Burn-Out“ helfen uns, diese Schwelle zu senken. Auf der anderen Seite stehen leider Amokläufer oder persönlichkeitsgestörte Flugzeugpiloten, die diese Schwelle wieder anheben.

NZ: Mit denen möchte man als Erkrankter nicht gemein gemacht werden?

Kraus: Genau. Typische Aussagen lauten: „Das sind Verrückte, solche Leute gehören in die Klinik – da gehöre ich doch nicht dazu.“ Und schon sind wir mitten in der Stigmatisierungsdebatte. Es ist in unserer Gesellschaft eben immer noch viel zu stigmatisierend, psychisch krank zu sein. Bin ich etwa eine junge Lehrerin und warte auf meine Verbeamtung, ist eine Diagnose wie Depression ziemlich sicher schädlich für meine Karriere. Es gibt also durchaus Hürden, zu uns zu kommen.

NZ: Sie sprechen aus Erfahrung?

Kraus: Das ist definitiv so. Ich habe solche Fälle selbst erlebt. Einerseits ist also die Hemmschwelle für das Versorgungssystem zu hoch. Andererseits haben wir natürlich auch innerhalb des Systems ein Problem: Wir können ja gar nicht alle Patienten zum Psychiater und in die Kliniken schicken – das wäre viel zu teuer.

NZ: Welche Lösung gibt es stattdessen?

Kraus: Es gibt die nationale Versorgungsrichtlinie Depression, die im hohen Maße die Hausärzte in die Pflicht nimmt. Bei einer leichten Depression lautet die Empfehlung: Offensiv zuwarten.

NZ: Ist das nicht auch gefährlich?

Kraus: Offensiv zuwarten bedeutet, dass man nach ein bis zwei Wochen spätestens den Patienten wieder einbestellt und schaut: Hat sich was verändert? Es heißt natürlich nicht, wir lassen alles wie es ist.

NZ: Es heißt oft, je schneller man sich in eine Therapie begibt, desto besser ist die Heilungschance. Wie sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich?

Kraus: Grundsätzlich stimmt das. Weil man davon ausgehen muss, dass Patienten, die in einer Klinik sind, dort einen intensiven, multiprofessionellen Ansatz vorfinden. Und der ist immer effektiver, als wenn so etwas nicht passiert. Das Problem ist die Chronifizierung. Eine Chronifizierung liegt dann vor, wenn ein Krankheitsbild verschleppt wird. Die Arbeitsumgebung hat schon reagiert, man setzt sich von dem Betroffenen ab. Oder die Familie ist durch den Krankheitsverlauf belastet. So eine Entwicklung macht die Therapie deswegen schwieriger, weil die Patienten bereits mit einer festen Vorstellung davon zu uns kommen, was ihr Problem ausgelöst hat: Es ist der Job, in dem man gemobbt wird, oder die Frau, die sich scheiden lassen will. Der Patient hat also bereits ein festes Konzept entwickelt. In so einer Situation ist es viel schwieriger zu sagen: Jetzt lass deine Konzepte doch einfach mal, es könnte auch eine Depression sein, die du einfach bekommen hast – und was du hier schilderst, sind die Folgen. Nicht die Ursache.

NZ: Hört sich nach Henne-Ei-Prinzip an?

Kraus: Ganz genau. Je früher wir jemanden "erwischen", desto weniger wird diese "psychosoziale Interaktion" zu einer Verschlimmerung der Situation beitragen. Auch das Erleben als Kranker, der merkt, er muss nicht mehr in die Arbeit und bekommt im Haushalt Dinge abgenommen, kann dazu führen, dass ein Krankheitsgewinn empfunden wird.

NZ: Kann es so weit kommen, einen solchen Erkrankungszustand sogar zu brauchen, weil man sie als Teil der eigenen Persönlichkeit empfindet?

Kraus: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Depressionen behindern die Betroffenen so stark, dass niemand diese Krankheit mag. Man könnte von Menschen mit Rentenbegehren so etwas annehmen – doch das Gegenteil ist oft der Fall: Ich kenne viele Fälle, wo Menschen bis zum Eintreten der Verrentung durchhalten – in der Hoffnung, dass dann alles besser wird. Und dann mit dem Renteneintritt völlig zusammenbrechen, weil alles noch schlimmer ist als vorher. Depression ist ein verstecktes Leiden, ein massives Leiden. Ich sehe das Problem eher darin, dass diese Dinge viel mit unterbewussten Prozessen zu tun haben, die sich oft nur bedingt eingestanden werden. Ein anderer Fall ist natürlich der Simulant – die gibt es klar auch. Aber das ist ein ganz eigenes Krankheitsbild mit anderen Behandlungsansätzen.

NZ: Sind die von Ihnen erwähnten Patienten mit verschleppter Depression auch diejenigen, bei denen die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern wie Schizophrenie und Paranoia schwieriger werden?

Kraus: Ja. Die Komorbidität – also das Auftreten von Begleiterscheinungen – hin zu Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen und Angststörungen ist bei manifesten Depressionen grundsätzlich hoch. Die Grenzen verwischen sehr schnell, man muss sehr genau hinsehen. Es ist genauso denkbar, dass eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, die eine Depression auslöst. Oder es steckt etwas ganz anderes hinter einer Depression: Jemand fühlt sich verfolgt, hört Stimmen, die ganze Welt hat sich gegen ihn oder sie verschworen. Dann sprechen wir von einer paranoiden Entwicklung, die sich mit der ursprünglichen Depression vermischt. In Beziehungen kann sich so eine Entwicklung zum Beispiel in rasender Eifersucht äußern – ausgehend von einer tiefgehenden Verunsicherung der erkrankten Person.

NZ: Wie beurteilt die Fachwelt denn die messbaren Auswirkungen von Depressionen auf den Hormonhaushalt und damit direkt auf das Gehirn? Verändert die Depression den Hormonpegel – oder führt ein veränderter Hormonpegel zur Depression?

Kraus: Was hier zur Erklärung sehr gut funktioniert ist die Stress-Hypothese: In dem Moment, in dem sie durch innerliche oder äußerliche Faktoren in Stress geraten, wird Adrenalin ausgeschüttet – mit direkter Folge für den Körper: Die Atmung beschleunigt sich, das Herz schlägt schneller. Hält dieser Erregungszustand über eine längere Zeit an, kommt noch ein zweites Hormon dazu: Cortisol.

NZ: Wie macht sich das bemerkbar?

Kraus: Ein erhöhter Cortisolwert im Gehirn führt dazu, dass die Nervenzellen sich unter diesem Dauerbeschuss „einigeln“ und die Dendriten einfahren. Sie verfallen gewissermaßen in einen Winterschlaf, in dem sie keine Überträgerstoffe oder Wachstumshormone mehr produzieren. Diese sind aber unabkömmlich für die Aufrechterhaltung des neuronalen Netzwerks. Deswegen haben wir in bestimmten Hirnarealen – im limbischen System, wo auch die Gefühle entstehen – einen messbaren Stoffwechselstillstand. Das sind genau die Areale, wo die Energie herkommt, die positiven Emotionen. Es scheint deswegen wahrscheinlich, dass Stress über Hormone eine psychische Störung auslösen kann. Dieser Stress kann aber wiederum psychisch bedingt sein – und da sind wir wieder bei Henne und Ei. Grundsätzlich kann man sagen: Wenn sich biologisch etwas ändert, ändert sich psychisch was – und andersrum.

NZ: Studien sehen einen Zusammenhang von Hormonpräparaten zur Empfängnisverhütung und dem Auftreten von Depressionen. Ist das so?

Kraus: Es ist erwiesen, dass das Fehlen weiblicher Hormone ab der Menopause einen Stress darstellt, der Depressionen auslösen kann. Ebenso kann eine Schilddrüsenfehlfunktion dazu führen. Viele hormonelle Abläufe sind mit dem eben beschriebenen Cortisolhaushalt verschaltet. Es gibt ja oftmals nach Geburten schwere Depressionen. Bei der Pille ist diese Aktenlage nicht ganz so klar – aber jeder Eingriff in den Hormonhaushalt kann Auswirkungen haben.

NZ: Welche Rolle spielen die Gene? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich eine familiäre Vorgeschichte habe, in der psychische Erkrankungen auftreten?

Kraus: Es handelt sich hier um keinen monogenen Erbgang wie bei anderen Krankheiten, sondern es ist ein multifaktorelles Geschehen. Wenn es in einer Familie psychische Erkrankungen gibt, können sie davon ausgehen, dass ein hoher Prozentsatz krank machender Gene vorhanden ist. Deswegen sprechen wir nie von Vererbung, sondern von "familiärer Häufung". Es müssen auch nicht die Gene sein – vorherrschende pathologische Familienmuster können ebenso weitergegeben werden: Missbrauch oder Misshandlung in der Kindheit etwa.

NZ: Was wünscht sich der Fachmann vom Umfeld eines psychisch erkrankten Menschen – wie verhält man sich richtig?

Kraus: Grundsätzliches Interesse ist wichtig. Das Umfeld sollte nicht wegschauen, sondern sich informieren. Sehr gut ist es, wenn Angehörige Patienten motivieren können, in eine Therapie zu gehen, was häufig ein gewisses Feingefühl zu Grunde legt. Die Symptome sollten natürlich möglichst nicht verstärkt werden, was wiederum eine gewisse Konsequenz von Seiten des Umfelds voraussetzt – und das ist sicher nicht immer einfach. Bei Depressionen bedeutet das, dass man die Betroffenen eben nicht stundenlang im Bett lässt, sondern zu Aktivitäten anspornt. Allerspätestens wenn der Betroffene Suizidgedanken äußert, müssen die Alarmglocken angehen! Dann ist ein Klinikaufenthalt unausweichlich. Nicht selten sind Angehörige durch die erlebte Hilflosigkeit gegenüber einem Krankheitsbild nach einer gewissen Zeit selbst therapiebedürftig.

NZ: Zu guter Letzt noch offene Medienkritik: Was wird falsch gemacht?

Kraus: Die Darstellung in den Medien schwankt sehr stark. Geht es um Fußballer oder andere Identifikationsfiguren, über die im Kontext psychischer Erkrankungen berichtet wird, spüren wir sofort eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, die Hemmschwellen sinken. Passiert dann aber ein Amoklauf oder eine Bluttat, geht die Akzeptanz wieder zurück. Hinzu kommt, dass in der medialen Darstellung permanent Psychiatrie und Forensik durcheinandergebracht werden, was mich enorm ärgert!

