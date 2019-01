Wintereinbruch in Bayern sorgt für steigende Lawinengefahr

Im Süden des Freistaats fällt am Wochenende jede Menge Neuschnee - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Der Donnerstag war unerwartet sonnig. Am Freitag ist es damit allerdings vorbei: Dicke Wolken verhüllen den Himmel in der Region. Immerhin kehrt zumindest im Süden Bayerns nun der Winter ein, es werden heftige Schneefälle erwartet. Dadurch steigt allerdings auch die Lawinengefahr

Das erste Wochenende des neuen Jahres hält zahlreiche Events unter freiem Himmel bereit. In Veitsbronn steigt das Ice-Swimming. Außerdem finden am Brombachsee Winterspiele und Neujahrsschwimmen statt. In Pottenstein steht das beliebte Lichterfest an. Von Freitag bis Sonntag ruft derweil der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zu einer Vogelzählung auf.