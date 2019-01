Wintereinbruch in Franken: Staus, Unfälle und glatte Straßen

NÜRNBERG - Und plötzlich war es weiß: Am Mittwochmorgen hüllte sich die Region in ein weißes Kleid. Auch Nürnberg war betroffen: Im Osten und Norden herrschte Winterchaos, im Westen und Süden war davon aber weniger zu spüren. Auf vielen glatten Straßen ging es nur langsam voran.

So sah es am Mittwochmorgen in Nürnberg und Umgebung aus. © NEWS5 / Grundmann



Die Polizei vermeldete ein "erhöhtes Unfallaufkommen", wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärte. Im gesamten mittelfränkischen Raum wurden allein im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr 87 Unfälle verzeichnet. Zum Vergleich: Am Vortag gab es innerhalb von 24 Stunden rund 120 Vorfälle. Im Stadtgebiet Nürnberg sind vor allem kleinere - wenn auch viele - Unfälle zu beklagen, 34 an der Zahl. In den allermeisten Fällen gab es Blechschäden. Sechs Personen wurden insgesamt verletzt, keiner tödlich.

Auf den Autobahnen bildeten sich kilometerlange Staus, unter anderem war die A3 zwischenzeitlich gesperrt. Auch auf der A6, der A9 und der A73 kam es zu starken Beeinträchtigungen. Kein Wunder, so der Sprecher, bei diesem Wetter wirkt es sich eben sehr auf den nachfolgenden Verkehr aus, wenn ein Wagen quer steht. Die Orte Hilpoltstein und Allersberg waren besonders betroffen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel hatten mit den glatten Straßen zu kämpfen. Im Nürnberger Osten - wie den Stadtteilen Mögeldorf und Erlenstegen kam es zu größeren Problemen, wie eine Sprecherin der Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) aufklärt. Das hatte teils größere Verspätungen bei über zehn Linien zur Folge. Auch weil der Berufsverkehr nun vorbei ist und die Straßen mittlerweile geräumt sin, beruhigt sich die Lage langsam wieder.

Einige User berichteten von ungeräumten Straßen zur Hauptverkehrszeit am Morgen. Aus Sicht des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR), der für die Straßenräumung zuständig ist, ist die Arbeit jedenfalls reibungslos verlaufen. Pressesprecher André Winkel erklärte, dass am Vormittag 400 Mitarbeiter und 35 Räumfahrzeuge im Einsatz gewesen seien. Außerdem waren rund 200 kleinere Fahrzeuge ausgeschwärmt - vom Traktor bis zum Transporter, die Gehwege und Kreuzungen freischaufelten. Gerade letztere sind sensible Stellen, die einer schnellen Räumung bedürfen. Schließlich wird hier oft gebremst und wieder angefahren, wobei Glätte besonders fatal sein kann.

Seit 6 Uhr morgens sind die SÖR-Mitarbeiter unterwegs, seit dem ersten Schneefall. Da auch für den Nachmittag Niederschläge vorhergesagt sind, arbeiten sie am Mittwoch im Zwei-Schicht-System. Das heißt: Die Kräfte wollen verteilt sein.

Alpen: Lawinengefahr nimmt zu

Was ist mit Vorbeugen? Immerhin war der Schnee angekündigt. Dies sei bei diesem "Übergangswetter" problematisch, so Winkel. Nur wenn sich die Temperaturen dauerhaft im Minusbereich bewegen und kein nasser Niederschlag zu erwarten ist, kann Lauge zum Einsatz kommen. Diese wird prophylaktisch verteilt, um zu verhindern, dass sich Glätte auf den Straßen bildet. Aber eben nur, wenn das Wetter trocken ist. An Tagen wie diesen würde die Flüssigkeit nur wieder von der Fahrbahn geschwemmt werden - was "nicht gut für die Natur" ist. Und so bleibt dem Winterdienst nichts anderes übrig, als mit den klassischen Mitteln, Streusalz und Kehren, gegen die Schneemassen vorzugehen.

