Winterlicher Wochenabschluss: Es schneit am Sonntag

Gradzahlen unter Null und die Frage: wie viel Schnee bleibt liegen? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Blumen blühen nicht, sie frösteln, denn Wetterdienste kündigen sowohl Minusgrade als auch Schnee für den Sonntag an. Auch die kommende Woche weckt aus Wettersicht nicht gerade Frühlingsgefühle.

Frostiges Franken: Mit Minusgraden am Wochenende kehrt die arktische Kälte zurück in die Region, nachdem diese schon überwunden geglaubt war. © Philippe Huguen/AFP

Frostiges Franken: Mit Minusgraden am Wochenende kehrt die arktische Kälte zurück in die Region, nachdem diese schon überwunden geglaubt war.

Schal und Mütze statt Shirt und Baseballkappe: Regelrecht winterlich geht es am Sonntag in Franken zu. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de beginnt der letzte Tag der Woche mit Schneegriesel und Schneeschauern, die im Laufe des Tages wieder davonziehen. Die Temperaturen sollen zwischen eisigen -3 Grad und 0 Grad schwanken. Aufgrund starker bis stürmischer Böen könnte die gefühlte Temperatur noch niedriger ausfallen.

Für das vorausgesagte Schneefallgebiet macht der Wetterochs ein Italientief verantwortlich und bringt unter Berücksichtigung verschiedener Wettermodelle sogar Neuschnee von bis zu 12cm ins Spiel. Gemäßigterer Schneefall ist wahrscheinlich - und auch ob überhaupt etwas liegen bleibt ist fraglich.

Wer trotz des erneuten Wintereinbruchs raus an die Luft will, sollte jetzt genau aufpassen - hier kommen unsere Wochenendtipps!

