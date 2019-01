Winterwunderland Franken: Die Region versinkt im Schnee

Hunde toben im Schnee - Weiße Pracht verzaubert Landschaften - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schneefälle haben Franken am Donnerstag und Freitag in ein Winterwunderland verwandelt. Mensch und Tier genießen die weiße "Decke", die sich über Wiesen und Wälder gelegt hat. Wir haben die schönsten Bilder aus der Region!

Endlich liegt wieder Schnee in der Region - Für viele Hunde gibt's kaum Schöneres als die weiße Pracht. Springen, Schneeballschlacht und Schnauzen in den weißen Puder stecken, heißt die kalte Jahreszeit für die Vierbeiner. Das Glück muss natürlich festgehalten und geteilt werden. Hier kommen die schönsten, winterlichen Hundebilder unserer Nutzer!

Fernab vom Straßen-Schlittern und Lippen-Bibbern kann der Winter doch so schön sein! Die tollsten Aufnahmen aus der Region aufgenommen von unseren Usern.

Bilderstrecke zum Thema

Zwei schneereiche Tage haben Nürnberg in eine Winterlandschaft verwandelt. Rund um den Wöhrder See wirkt die weiße Pracht besonders romantisch. Ein Streifzug in Bildern!