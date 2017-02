Wochenendprognose: Das Glücksspiel mit der Sonne

Erst ab Montag erwarten uns Sonnenschein und milde Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die gute Nachricht: Endlich Wochenende! An Samstag und Sonntag darf man jedoch wettertechnisch keine allzu hohen Ansprüche stellen. Zum Wochenstart hin kann aber aufgeatmet werden.

Der Spaziergang wird bei diesen Wetteraussichten wirklich zum Glücksspiel: Sonne ist am Wochenende möglich, aber doch eher unwahrscheinlich. © dpa



Das Wetter am Freitag lässt sich zusammenfassend in einem Wort recht treffend beschreiben: trist. In der Nacht zu Samstag streift uns ein Tief, das von Südwesten über Frankreich zieht. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. "Die Wettermodelle zeigen eine große Wolkensuppe", beschreibt der fränkische Wetterochs die Wochenend-Aussichten.

Wolkenlose Phasen sind möglich - wann und wo? Unberechenbar. Auch kann Schneegriesel oder Nieselregen fallen, weitestgehend soll es aber niederschlagsfrei bleiben. Bei bewölktem Himmel erwarten uns tagsüber Temperaturen um ein Grad, ohne Wolken dürfen wir uns immerhin mit 6 Grad anfreunden.

Am Sonntag weht der Wind wieder aus Südost und bringt mildere Luftmassen in die Region. Der Wetterochs glaubt, dass sich die Wolken erst am Montag allmählich auflösen. Praktisch: Die beiden Naturschauspiele am Himmel, lassen sich am Wochenende sicher gut vom Dachfenster aus beobachten. Wer noch keine Pläne für die nächsten Tage hat, kann sich von unseren Wochenendtipps inspirieren lassen.

Der Montag ist ausnahmsweise mal ein Grund zur Freude. Das Wochenende ist zwar vorbei, doch dafür wird es sonnig und frühlingshaft: Der Wetterdienst von nordbayern.de prophezeit zwar nur maximal 5 Grad, doch zu 65 Prozent soll es sonnig werden. Mit 7 Grad setzen sich am Dienstag die mildern Temperaturen fort. Bis zum Donnerstag herrscht dann angenehmes Hochdruckwetter. Nach dem Motto aller guten Dinge sind drei, lief der Winter laut Wetterochs bisher wie folgt ab: "Nach einem durchschnittlich temperierten Dezember und einem deutlich zu kalten Januar zeichnet sich nun ein zu milder Februar ab." Aber da gibt es doch wirklich Schlimmeres, oder?